Pärnu Sadam teenis võidulisa, TalTech kaotas lisaajal

Pärnu Sadam jäi mängu alguses liigatabeli viimase vastu lausa üheksapunktilisse kaotusseisu, aga vastas võimsalt ning läks poolajapausile neljapunktilise eduga. Teisel poolajal pani Pärnu oma paremuse maksma ning vormistas kindla 97:80 (14:20, 26:16, 26:22, 31:22) võidu.

Pärnu 97-st punktist 78 viskasid kolm mängijat: Okko Järvi tabas seitse kaugviset ning skooris 29 silma, Volodõmõr Ševtšenko panustas 25 punktiga ning keskmängija Ajiroghene Jonhson lisas omalt poolt veel 24 silma. Keegi teine üle seitsme punkti ei visanud.

TalTech/Alexela ning Liepaja pidasid Lätis maha tõeliselt pingelise mängu, kus esimesel kolmel veerandil dikteeris mängutempot Eesti klubi ning otsustaval veerandil pigem Läti klubi. TalTech läks 19 sekundit enne neljanda veerandi lõppu kahega juhtima, aga Liepaja viigistas ning saatis mängu 83:83 viigiseisul lisaajale.

Lisaajal läks Liepaja kiirelt neljaga juhtima ja kuigi TalTech jõudis kahel korral punkti kaugusele, oli kodumeeskond siiski parem ning vormistas lõpuks 97:92 (17:25, 28:21, 15:16, 23:21, 14:9) võidu.

Siim-Markus Post tegi taaskord suurepärase esituse, kui kogus 12 punkti, 13 korvisöötu ning seitse lauapalli. Kapten Oliver Metsalu viskas 18 punkti, Rasmus Andre lisas 17 silma ja Patrik Saal skooris 15 punkti. Üleplatsimees oli Liepaja ääremängija Kristaps Kilps, kes lõpetas 24 punktiga.

Ogre teenis vinge võidu, kui alistas kodupubliku ees Riia Zelli 76:72 (25:20, 17:21, 19:15, 15:16).

Pärnu on üheksa võidu ja 11 kaotusega liigatabelis üheksandal kohal ehk esimesena play-off'i ukse taga. Kaheksandal tabelireal on Utilitas Rapla, kellel on samuti üheksa võitu, aga üks kaotus vähem. TalTech kerkis üheksanda võiduga 11. kohale, aga neil on 12 kaotust, millega jätkavad tabelis 11. real.

Tabeliseis:

1. Riia VEF 15-2

2. Kalev/Cramo 14-4

3. Riia Zelli 16-5

4. Valmiera 13-6

5. Tartu Ülikool Maks & Moorits 13-6

6. Ogre 12-8

7. Liepaja 10-9

8. Utilitas Rapla 9-10



9. Pärnu Sadam 9-11

10. Ventspils 8-10

11. TalTech/Alexela 9-12

12. Keila Coolbet 7-11

13. Viimsi 4-15

14. Keila KK 2-16

15. Läti Ülikool 2-18