Paul Keresest ilmus neljaköiteline ingliskeelne raamatusari

Lõppenud nädalal oli malelegendi Paul Kerese sünniaastapäev. Kerese malepartiid ja nende analüüsid on jõudnud neljas mahukas köites kaante vahele.

Võib tunduda, et Paul Keresest ja tema partiidest on juba kõik ära kirjutatud, aga aasta lõpp tõi kaalukat lisa. Neli inglisekeelset raamatut, kokku kaheksa ja pool kilo. 4000 lehekülge ja ligemale tuhat annoteeritud partiid.

Koostajateks inglane Jimmy Adams, kes tegeles partiidega ja eestlane Joosep Grents, kes lisas biograafilise osa.

"Esimest korda kirjutas Jimmy Adams mulle Covidi alguses 2020 ja siis oli ta juba kogunud materjali, aga seda neljaköitelist varianti veel ei eksisteerinud," meenutas Grents intervjuus ERR-ile. "See tuli töö käigus."

"Tema tegeles partiide analüüsiga ja minule langes eestikeelse materjali tutvustamise roll, mis on siis biograafilisel tasandil."

Kerese partiisid on kommenteerinud köidetes nii Kerese konkurendid kui ka Keres ise, aga osade partiide puhul on tehtud kaasaegne analüüs arvutiga.

"Kuidas raamatud jaotuvad? Esimesed kaks on biograafilised, kus on minu biograafia ja sinna juurde on pandud iga peatüki vahele partiikommentaarid," selgitas Grents. "Kerese enda kolleegide ja rivaalide poolt."

Keresest on väga põhjalikke eluloolisi käsitlusi kirjutanud varem Valter Heuer ja Paavo Kivine. Joosep Grents hindab oma rolli veidi teistsugusena.

"Sellepärast ma ei ole mõelnud seda ka eesti keeles teha, kuna eesti keeles ongi sellised titaanid juba ees, kes on monumentaalselt suure töö ette võtnud ja selle kord ära teinud," põhjendas ta. "Minu roll on pigem nende tööd valgustada inglise keelt kõnelevale maailmale."