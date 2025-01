Eesti rekordi jooksnud 16-aastane Raudsepp sihib Euroopa meistritiitlit

Tallinna Kergejõustikuklubi Kalevi poolt korraldatud Aleksander Tšikini auhinnavõistlusel läks oma kõrvalalal ehk 600 meetri jooksus Eesti lühiraja rekordit jahtima Uku Renek Kronbergs, kes suvel samal alal rahvusrekordi jooksis.

Väljaspool arvestust võistelnud 20-aastane Kronbergs püstitas küll uue isikliku tippmargi 1.18,66, kuid Urmet Uusoru nimele kuuluvast Eesti rekordist (1.17,58; 1998) jäi lahutama sekund. "Ma ise arvan ja eeldan, kas see või järgmine aasta peaks ära tulema. See Uusoru aeg eelnevalt on ka päris kõva, peab ikka harjutama," ütles Kronbergs ERR-ile.

"Polnud viga, tuli isiklik kolme sekundiga vist. Aga jah, Eesti rekordist jäi sekund puudu. Hooaja esimene jooks ja natuke tõbine olnud. Aga praegu oli see taktikaline viga, ma ei võtnud kurve kõige paremini. Siin on võrdlemisi järsud kurvid ja ei suutnud neid väga hästi ära kasutada," lisas ta.

Uus vanuseklassi rekord sündis U-18 meeste 600 meetri jooksus, kui 16-aastane Ervin Markus Raudsepp lõpetas ajaga 1.22,45. "Nüüd lähen ründama Euroopa meistritiitlit 400 meetri jooksus, just panin trennis 48,10 ilma sprindinaelteta. 400 ongi mu põhiala tegelikult," sõnas enesekindel Raudsepp. "Eesmärk on võtta medal U-18 maailmameistrivõistlustelt."

Meeste U-20 vanuseklassis tegi 60 meetri jooksus hea tulemuse Rasmus Jaanson, kes võitis ajaga 6,84. Kui võistlus oleks toimunud viis päeva tagasi, oleks aasta lõpus 17. sünnipäeva tähistanud Jaanson püstitanud ka uue U-18 Eesti rekordi.