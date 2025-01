Abdoulie Ceesay siirduski Paidest Bundesligasse

Sõlmitud lepinguga Eesti 2024. aasta parimaks jalgpalluriks valitud Karol Metsa meeskonnakaaslaseks saanud Ceesay tegi Järvamaa esindusklubis peadpööritava arenguhüppe. Premium liigas lõi pidurdamatus hoos olnud Ceesay 15 mänguga 13 väravat ning tegi möödunud suvel Euroopa konverentsiliigas skoori nii Bala Towni, Stjarnani kui ka Häckeni vastu. Noore ründaja säravad esitused tõid talle sügisel kutse Gambia rahvuskoondisesse ning ta lõi oma karjääri esimese koondisevärava võidumängus Tuneesia üle, seisis Paide kodulehel avaldatud teates.

115-aastase ajalooga FC St. Pauli naasis Bundesligasse 13 aastat kestnud pausi järel mullu kevadel, pärast võidutsemist 2. Bundesligas. Meeskond peab kodumänge ligi 30 000 pealtvaatajat mahutaval Millerntor-Stadionil ning on suureks linnarivaaliks Hamburg SV-le.

Abdoulie Ceesay ütles oma hüvastijätusõnumis, et on piiritult tänulik avanenud võimaluse eest teha sedavõrd võimas samm oma karjääris. "Aitäh, meeskonnakaaslased, treenerid ja klubi juhtkond! Tänan teid koos veedetud aja, minu vastu üles näidatud usu ja usalduse ning selle eest, et andsite mulle võimaluse end Euroopas näidata," lausus Ceesay. "Tahan edasi anda ka oma siira tänu kõigile inimestele kodumaal Gambias, kes on aidanud mind üles kasvatada ja jalgpallurina arendada. Aitäh mu perele, sõpradele ja mu koduklubile Real de Banjulile. Loodan, et suudan teid kõiki, nii Paides kui Gambias uhkeks teha, annan Saksamaal selle nimel endast kõik. Aitäh!"

Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams tõstis esile teoks saanud ülemineku märgilisust Eesti jalgpalli jaoks tervikuna. "Abdoulie tuli meie juurde suvel, aitas meil klubina saavutada hooaja eesmärgid ning nüüd ootab teda ees senise elu suurim väljakutse. Tema üleminek St. Paulisse on nii Paide Linnameeskonna kui ka Eesti jalgpalli jaoks erilise tähendusega – ta on esimene mängija, kes suundub otse Premium liigast Bundesligasse, kõige kõrgemasse mängu Euroopa jalgpalli tippriigis Saksamaal," sõnas Kams. "Võib kindel olla, et meie kodune Premium liiga tõuseb suurte välisklubide jaoks selle ülemineku valguses veelgi teravama tähelepanu ja suurema luubi alla."

"Tahaksin tänada klubi presidenti Veiko Veskimäed ja tegevjuhti Jaanus Pruulit, kellega tehtud tihedas koostöös see tehing lõpuks teoks sai," lisas ta. "Samuti edastan eriliselt suure tänu Ivan Stojkovicile, Ats Sillastele, Tarmo Kingile, Jüris Sahkurile ning kõigile teistele esindusmeeskonna personali liikmetele füsioterapeutidest kuni videoanalüütikuteni, kes Abdouliega igapäevaselt, sihipäraselt ja ennast säästmata tegelesid. Suuresti tänu teie kõrgetasemelisele tööle saame täna tunda rõõmu ühest suurimast ja tähendusrikkamast üleminekust Eesti klubijalgpalli ajaloos. Aitäh, kolleegid! Ja Abdoulie: unista suurelt, usu endasse! Karol ootab sind Hamburgis, näita talle, mis puust on tehtud mehed, kes tulevad Paide Linnameeskonnast!"

Järvamaa klubi president Veiko Veskimäe tõdes, et erilist rahulolu pakub teoks saanud suur üleminek seetõttu, et tegu on järjepideva töö tulemusel nopitud järjekordse viljaga. "Oleme alati olnud ambitsioonikad ja uskunud, et säravate silmadega inimesed ja avatud ning koostööle suunatud organisatsioonikultuur on parim tee edu saavutamiseks," kõneles Veskimäe. "Viis aastat tagasi mõistsime noore klubina, et jätkusuutliku arengu toetamiseks peame hakkama meie sponsorite poolt panustatava kõrval ka ise tulu teenima. Oleme sellest lähtuvalt oma süsteemi teadlikult üles ehitanud ning aastate jooksul on liikunud hulk noormängijaid Paidest tugevamatesse liigadesse. See on mängijate karjääri arendamise kõrval toonud klubile ka arvestatavat tulu. Klubijuhina võin olla rahulolev: kui su kõrval on Gert Kamsi ning Jaanus Pruuli sugused eestvedajad ja säärased talendid nagu Abdoulie Ceesay, Patrik Kristal, Kevor Palumets, Ebrima Singhateh, Alassana Jatta, Muhammed Sanneh ja paljud, paljud teised Linnameeskonnast Euroopase siirdunud mängijad, siis ambitsioonikad unistused teostuvadki. Aitäh kogu klubi personalile ja headele partneritele Real de Banjulist!"