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Paide Linnameeskonnaga liitus Colombia ääreründaja

Premium liiga
Paide Linnameeskonna fännid.
Paide Linnameeskonna fännid. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Premium liiga

Jalgpalli Premium liigas neljandat kohta hoidev Paide Linnameeskond teatas esmaspäeval, et klubiga liitus 20-aastane Colombia ääreründaja Juan Sebastian Palacios Murillo.

Palacios sõlmis Linnameeskonnaga 2,5-aastase lepingu ning hakkab esindusmeeskonnas kandma särginumbrit 23, teatas klubi ühismeedias.

2024. aasta alguses Brasiilia tippklubi Fluminense FC-ga liitunud Palacios esindas klubi U-20 meeskonda kokku 19 kohtumises ning sahistas neis mängudes kahel korral ka võrku.

Rahvusvahelist kogemust on noorel ääreründajal ka Kolumbia noortekoondisest. Ta kuulus 2023. aasta alguses Lõuna-Ameerika U-17 meistrivõistlustel Kolumbia koondise koosseisu ning pääses alagrupiturniiril väljakule kolmes kohtumises, mängides Uruguai, Ecuadori ja Tšiili eakaaslaste vastu.

Paide Linnameeskonna spordidirektori Gert Kamsi sõnul annab Palaciose liitumine meeskonna ründemängule juurde uusi käike. "Juan Palacios on noor ja potentsiaalikas ääreründaja, kelle suurimateks tugevusteks on kiirus, teravus ja oskus üks-ühele olukordades vastasest mööduda. Tema liitumine annab meie ründemängule juurde sügavust, kvaliteeti ja teistsuguseid võimalusi väljaku viimasel kolmandikul," kõneles Kams.

Esmamuljed Eestist ja Paide Linnameeskonnast on positiivsed ka Palaciosel endal, kelle sõnul on uude keskkonda sisseelamine kulgenud kiiresti.

"Mind on Eestis väga hästi vastu võetud ning tundsin juba esimesest päevast alates end siin hästi ja koduselt. Paidesse on loodud väga head tingimused treenimiseks, arenemiseks ja mängijana järgmise sammu tegemiseks ning mul on väga hea meel Linnameeskonna kollektiiviga liitumise üle. Kannan Paide särki ja vappi suure pühendumusega, annan väljakul endast alati maksimumi ning aitan seeläbi meeskonnal püstitatud eesmärke saavutada," lausus Palacios.

Toimetaja: Henrik Laever

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