Kams Ceesay üleminekust: loodan, et see avab uksed, mis seni olid suletud

Eelmise nädala lõpus teatas Saksamaa jalgpalli kõrgliigas mängiv Karol Metsa koduklubi St. Pauli, et on omandanud Paide Linnameeskonnalt 20-aastase ründaja Abdoulie Ceesay mängijaõigused.

Premium liigas lõi pidurdamatus hoos olnud Ceesay 15 mänguga 13 väravat ning tegi möödunud suvel Euroopa konverentsiliigas skoori nii Bala Towni, Stjarnani kui ka Häckeni vastu. Noore ründaja säravad esitused tõid talle sügisel kutse Gambia rahvuskoondisesse ning ta lõi oma karjääri esimese koondisevärava võidumängus Tuneesia üle.

Esimesed vestlused potentsiaalse ülemineku teemal algasid septembri alguses, kui ta oli Eestis olnud vaid pea kaks kuud, kirjutab Soccernet.ee. Lõpuks kasvas huviliste arv seitsme-kaheksa klubi suuruseks, kes suuresti kuulusid oma riigi tugevate keskmike või tippklubide hulka. allkirjajahi võitnud St. Pauli sekkus võidujooksu detsembri alguses.

"Kui järjepidevalt tööd teha nii skautimise vallas kui ka igapäevaselt väljakul, siis arvan, et see üleminek näitab, et meil on võimalik mängijaid müüa tippliigadesse," lausus Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams.

Endine Eesti koondislane usub, et Premium liiga võib Ceesay liikumise tõttu sattuda klubide ja agentide poolt pingsamalt luubi alla. "Ilmselt Abdoulied ei võetud sinna sellepärast, et ta on tore poiss. Selge see, et seal on kvaliteet. Tahan ja loodan, et see avab meile uksed, mis seni olid suletud."

