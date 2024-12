Pärnu Sadam palkas uueks juhendajaks Keila Coolbeti abitreeneri

Nädalavahetusel peatreeneri teenetest loobunud Eesti korvpalliklubi Pärnu Sadam teatas esmaspäeval, et on palganud klubi uueks peatreeneriks Keila Coolbeti senise abitreeneri Kristjan Evarti.

Laupäeval Keila Coolbetilt oma hooaja 15-punktilise kaotuse saanud Pärnu Sadam loobus pärast hooaja kümnendat kaotust ukrainlasest peatreeneri Vitali Stepanosvkis teenetest ning leidis asenduse kärmelt.

Juba esmaspäeval teatas Pärnu klubi, et klubi uueks juhendajaks saab Keila Coolbeti abitreener ning varasemalt Pärnu Sadamat mängijana esindanud Kristjan Evart. "Tahame anda võimaluse noorele Eesti treenerile ning loodame tuua meeskonda täiesti uue hingamise. Meil on väga hea meel teda meeskonnas tervitada," sõnas klubijuht Johan kärp.

Evart ütles Pärnu Sadama ühismeedia postituses, et on sellist võimalust oodanud. "Võtan selle väljakutse huviga vastu. Iga päev treeneritele sellist ametikohta ei pakuta ning minu asi on nüüd näidata, et olen õige mees Pärnu meeskonna eesotsas," sõnas 34-aastane treener.

Pärnu Sadam on sel hooajal Eesti-Läti liigas võitnud neli mängu ning kaotanud kümme, liigatabelis ollakse 12. real. Pärnu jätkab hooaega kodupubliku ees, kui võõrustab laupäeval Keila KK-d (1-12).