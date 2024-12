Läti saalihokikoondis sai MM-il ajaloolise võidu ja jõudis medalimängudele

Saalihokimaailmas on juba 20 aastat püsinud samasugune jõudude vahekord: ala valitsejad Rootsi ja Soome on kahe peale ära jaganud kõik senised MM-tiitlid, neile järgnevad maailma kolmanda ja neljanda riigina kahel korral finaali pääsenud Tšehhi ning seitse MM-pronksi teeninud Šveits.

Läti saalihokikoondis on koos Norraga jaganud nii-öelda igavese viienda staatust. Alates 2006. aastast on lõunanaabrid MM-il viienda koha saanud seitse korda, norralased on viiendana lõpetanud viis korda, kuid nemad suutsid esimesel MM-finaalturniiril 1996. aastal ka pronksile tulla.

Reedel sai Läti aga hakkama ajaloolise saavutusega, kui alistas veerandfinaalis lisaaja järel tugeva Šveitsi 4:3 ning pääses 14. katsel lõpuks esmakordselt nelja parema sekka ehk medalimängudele.

Kui lõunanaabrid avaldasid Malmös toimuva MM-i alagrupifaasis Soomele esimeses kohtumises kõvasti vastupanu ning pidid lõpuks vastu võtma 3:4 kaotuse, siis laupäevases poolfinaalis jätkus jaksu esimese, väravateta lõppenud perioodi lõpuni. Teise perioodi võitis Soome juba 7:0, lõppskooriks jäi 7:2.

Pühapäevases pronksimängus kohtub Läti tunamulluses finaalis Rootsile 3:9 kaotanud Tšehhiga, kes jäi võõrustajatele poolfinaalis seekord enam kui 8000 pealtvaataja ees alla 1:6. Kuigi Rootsi on Soome finaalis alistanud seitse korda, siis aastatel 2016 ja 2018 sai Soome naaberriigist finaalis jagu.