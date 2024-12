Saalihokikoondise treener: Eesti klubide mängijad said MM-il hästi hakkama

Eesti saalihokikoondise peatreener Risto Lall rääkis Rootsis lõpusirgele jõudnud MM-finaalturniiri kokku võttes, et Eesti klubidest tulnud mängijad said rahvusvahelisel tasemel hästi hakkama.

Saalihokimaailmas on seis üsna stabiilne: teistelt on pikalt eest nelik Rootsi, Soome, Tšehhi ja Šveits, traditsiooniliselt järgnevad neile nn "igavese viiendana" Läti ja Norra ning ülejäänud võitlevad seitsmenda koha nimel. Eestil on see ühe korra - aastal 2010 - õnnestunud, seekord jäädi play-off'is 5:9 alla Slovakkiale, seejärel alistati esimeses kohamängus Poola 6:3 ja mängib üheksanda koha nimel Taaniga.

"Tegime oma ära," võttis Lall turniiri ERR-iga rääkides kokku. "Kindlasti oleks tahtnud eile [Slovakkia vastu] võita ja kaheksa parema sekka saada, aga kahjuks ei õnnestunud. Reaalne seis on, et võitleme praegu üheksanda koha eest."

Eesti võitis oodatult C-alagrupi täisedu ja väravate vahega 20:11, kuigi nii Austraalia kui Filipiinid osutasid alagrupi soosikule tugevat vastupanu. Play-off'is läks Slovakkia juba avakolmandikul 3:0 juhtima ja pärast seda eestlastel mängu tagasi tulla ei õnnestunud.

"Ründemängu osas õnnestus hästi, kaitsemängu osas mitte. Lasime endale palju lihtsaid väravaid lüüa. Leppisime kokku asjades, mis lõpuks ei õnnestunud. Oleme kaitses suhteliselt hästi mänginud, aga meie väravavaht ei olnud teatud hetkedel võib-olla piisavalt tasemel," sõnas Lall.

"Eesti klubidest tulnud mängijad said oma panusega väga hästi hakkama," analüüsis Lall kogu turniiri kokku võttes. "Vähem pildis olnud välismängijad on ka olnud tublid, eriti võib kiita Alexander Dahlbergi, kes on ennast väga hästi näidanud. Samuti noor Jõgeva mängija Rasmus Randoja. Et Eesti võistkondadest tulevad mängijad suudavad mängida rahvusvahelisel tasemel, teeb head meelt ja on ka tuleviku suhtes hea enne," kinnitas Lall.