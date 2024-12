Endine F1 tiimiboss põeb rasket haigust

Endine vormel-1 sarja tiimiomanik Eddie Jordan avalikustas, et tal on diagnoositud pahaloomuline kasvaja ehk vähk.

76-aastane iirlane rääkis taskuhäälingus "Formula For Success", et ta põeb põie- ja eesnäärmevähki, mis on praeguseks levinud ka lülisamba ja vaagnapiirkonda.

Jordan võrdles oma seisundit kuuekordse olümpiavõitja Sir Chris Hoyga, kes avaldas tänavu sügisel, et tal on leitud ravimatu vähk.

"Oleme kõik kuulnud absoluutse megastaari Chris Hoy lugu, kes rääkis avameelsest sellisest haigusest nagu mul on, aga tema on minust palju noorem mees. Ma tahan kõikidele südame peale panna, et käige regulaarselt tervisekontrollis. Ärge olge rumalad. Arsti juures käies pole põhjust häbeneda. Mehed, hoidke oma tervist."

Jordan juhtis aastatel 1991 kuni 2005 vormel-1 sarjas endanimelist võistkonda. Tema võistkonnas debüteerisid F1-s teiste seas Michael Schumacher, Rubens Barrichello ja Takuma Sato. Võistkonna kõige edukam hooaeg oli 1999. aastal, kui sakslane Heinz-Harald Frentzen saavutas sõitjate arvestuses kolmanda koha ja konstruktorite arvestuses tuldi kolmandaks.

Pärast karjääri tiimibossina tegi Jordan meediatööd, praegu on ta hinnatud vormeliinseneri Adrian Newey mänedžer.