Jõesaare peatreener: Janaril on kõik omadused, mida me vajame

31-aastane Janari Jõesaar sai teisipäeva õhtul kogemuse, mida Eesti profikorvpalluritel liiga tihti ette ei tule - külastada välisklubi ridades oma sünnilinna.

Jõesaar aitas praegusel koduklubil Varssavi Dzikil Tartu Ülikoolist Põhja-Euroopa korvpalliliiga mängus kokkuvõttes kindlalt jagu saada. Poola kõrgliiga keskmik Dziki võitis kohtumise 79:65. Käesolevale hooajale iseloomulikult oli Jõesaar Dziki eest kandvas rollis: ta mängis 31 minutit ja kogus hea visketabavuse juures 16 punkti.

"Mul on üle mitme aasta või võib-olla isegi esimest korda oma karjääri jooksul pärast Tartu-hooaega natukene vabamad käed. Üle pika aja selline hooaeg, kus ma saan ka ise rohkem kaasatud olla rünnakul. Loomulikult ka minutid. Ma olen igati praeguse rolliga ja kõigega rahul," kinnitas Jõesaar ERR-iga rääkides.

Dziki klubi ajalugu algab aastast 2017. 48-aastasele Krzysztof Szablowskile on kahes liigas paralleelselt mängimine peatreenerina esmakordne. Szablowski jutust kumab läbi, et Jõesaar on tema meeskonna üks olulisemaid lülisid.

"Tahtsin teda väga meeskonda, ta on üks meie parimaid mängijaid. Esiteks on ta väga tark. Mulle meeldivad kõrge korvpallialase IQ-ga mängijad, nagu Janari. Tal on kõik, mida vajame," tõdes Szablowski.

"Ta on väga hea viskaja, loeb mängu hästi, suudab kaitses vahetada. Nüüd mängib ka rohkem palliga, sest soovisin seda. Seetõttu saimegi kokkuleppele, et ta tuleb meie tiimi. Ta on väga hea kaitsemängija. Seega, mida ma oskan öelda Meil on suurepärane mängija ja olen selle üle väga õnnelik," lisas Poola meeskonna juhendaja.

Ühtlases Poola liigas hoiab Dziki praegu kuuendat kohta. Põhja-Euroopa liiga alagrupis tõusid nad nelja võidu ja kahe kaotusega kolmandaks.