Ilves: tore on võistelda, kui sõidu ajal on mõnus sõita

"Ma arvan küll, et tulemus päeva lõpuks on täitsa viisakas. Tore on võistelda nii, kui sõidu ajal on mõnus sõita," lausus hiljuti kätt vigastanud Ilves ERR-ile. "Loomulikult suured tänud määrdemeestele - nad on teinud fantastilist tööd. Mõnus on tõesti võistelda, kui vorm lubab."

Kui varem kartis Ilves rasket rada ja eeldatavat lumesadu, mis selle veel hullemaks teeb, siis eestlase õnneks lund siiski ei tulnud. "See päästis palju. See, et on tulnud jääd, on raja päris palju kiiremaks teinud," tundis eestlane kergendust. "Mulle sobib. Olen loomult kiirema lihasega, nii et mulle väga sobis."

Mis hinde võiks Ilves endale võistluse kokkuvõtteks anda. "Peale hüppemäge väga ei tahakski endale mingit hinnet anda. Ei suuda mingit muutust teha. Kahjuks on viimase paari nädalaga mingi rumal liigutus sisse tulnud. See tuleb nii automaatselt..." vangutas ta pead.

"Loodetavasti suudan homme veits parandada. Õnneks on üks nädalavahetus pausi. Saab äkki treenida ja natuke tagasi saada. Aga päeva lõpuks jäi väga positiivne tunne sisse. Homme uus päev ja loodetavasti vähemalt sama hästi teha."

Pühapäeval on Lillehammeris kavas kompaktvõistlus ehk suure mäe hüpped ja 7,5 km murdmaasõit. ETV otseülekanded on kavas kell 12.00 ja kell 14.50.