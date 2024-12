Aron lõpetas hooaja viimase kvalifikatsioonisõidu esikolmikus

Vormel-2 hooaeg on jõudnud viimase etapini Abu Dhabis, kus Eesti vormelipiloot Paul Aron (Hitech Pulse-Eight) pälvis kvalifikatsioonisõidus kolmanda koha.

Aron läbis Abu Dhabis Yas Islandi ringraja 5,281-kilomeetrise ringi ajaga 1.35,813 (+0,068), millega teenis põhisõiduks kolmanda stardipositsiooni. Laupäevases sprindisõidus starditakse pööratud järjekorras ehk Aron saab lähte kaheksandalt kohalt.

Eestlasest kiiremad olid vaid MM-sarja üldarvestuses teist kohta hoidev Victor Martins (1.35,745) ning brasiillane Gabriel Bortoleto (1.35,780; +0,035). Aroni järel lõpetas Isack Hadjar (1.35,873; +0,128).

Bortoleto ja Hadjar on hooaja viimasel etapil tihedas tiitliheitluses, sest brasiillane on kogunud 188,5 punkti ning prantslane jääb temast vaid poole punkti kaugusele. Kolmandal kohal asetsev Aron on veel tiitliheitluses (163 p), aga ta jääb tiitliheitlusest 25 punkti kaugusele.

Abu Dhabi etapi sprindisõit algab laupäeva pärastlõunal, põhisõit algab pühapäeva ennelõunal.