Ilves otsustas kurguvalu tõttu pühapäevasest võistlusest loobuda

Pühapäeval oli Beitostölenis kavas Gunderseni formaadis võistluse 10 km suusasõit, kus Ilves pääsenuks rajale kolmandana.

"Täna on muidu kavas 10 km, aga ma kahjuks täna ei stardi, kuna paar päeva on olnud õrn kurguvalu," põhjendas Ilves. "Eile sain päris hea tagasiside võistlusest, nii et ei hakka ennast siin tühjaks sõitma. Valmistun siis vaikselt Rukaks. Homme äkki saan veel Lillehammeris hüpata, teisipäeval juba lendame Rukale ja üritame seal ühe hüppetrenni teha. Suurt midagi väga teha pole, võistlused on juba nelja-viie päeva pärast hakkamas. Loodetavasti tervis püsib korras ja siis saab juba võistlust nautida."

"Rukalt eelkõige ootan, et saaks hüppemäel kõik asjad klappima, et seal kõik sujuks. Ja nagu eilne näitas, murdmaavormiga probleeme ei ole. Loodetavasti suudan rahu hoida peas ja asjad kohe toimima, siis ilmselt on kõik hästi," lisas Ilves.

Kahevõistlejate MK-hooaeg algab 29. novembril Soomes Rukal. Hooaja avaetapile saab otsepildis kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel.