Ilves: tundub, et keha toimib ja see on hea

Nädala alguses peetud hüppevoorus sai Ilves 136,5 meetri pikkuse õhulennu eest 171,5 punkti ja teenis esikoha. Ilves pääses 7,5 km suusasõidul rajale kuus sekundit enne Sebastian Östvoldi ja 12 sekundit enne Espen Björnstadi.

Ilves suutis edu ilusti hoida ja finišeeris ajaga 16.36,2 esimesena. Teiseks tõusis kuuendana startinud Jörgen Graabak, kaotades finišis eestlasele 14 sekundiga.

"Kuna ainult 7,5 km oli sõita, tuli kiirelt alustada ja lihtsalt tempot hoida. Sellega sain hakkama, lähedale keegi otseselt ohtlikuks ei saanudki, hoidsin vahet piisava kogu aeg ja ei pidanud lõpus isegi enam kõike välja panema. See on hea," tunnistas Ilves. "Aga muidugi esimesed võistlused on alati meeletult rasked ja veremaitse on siiani suus, aga tundub, et keha toimib ja see on hea. Ootan huviga juba neid võistlusi, mis ees ootavad."

"Tegelikult saan ka rahul olla ettevalmistusega, mis nüüd vahetult tehtud on, sest ei ole pidanud tagasi hoidma, olen saanud kõik ära teha ja just murdmaa poolelt ma arvan, et olen heas seisus ja nüüd tuleb ainult tervist hoida," lisas ta. "Isegi hüppemäel oleme saanud rohkem hüpata, kui me arvasime, nii et kokkuvõttes saab positiivses meeleolus siit edasi minna Rukale."

Pühapäeval on kahevõistlejatel Beitostölenis kavas Gunderseni formaadis võistluse 10 km suusasõit, seal pääseb Ilves rajale kolmandana.

Kahevõistlejate MK-hooaeg algab 29. novembril Soomes Rukal. Hooaja avaetapile saab otsepildis kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel.