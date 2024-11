USA autotootja liitub vormel-1 sarjaga

Vormel-1 sari teatas esmaspäeval, et jõudis kokkuleppeni USA autotootja General Motorsiga (MG), mille kohaselt liitub 2026. aastal sarjaga GM-ile kuuluv Cadillac.

Esimestel hooaegadel osaleb Cadillac sarjas juba olemasoleva autotootja mootoriga, kuid samal ajal arendatakse välja ka oma jõuallikat. BBC teatel plaanib Cadillac oma mootori valmis saada 2028. aastaks.

GM ja selle partnerettevõte TWG Global peavad ühtlasi vormel-1 sarjale maksma 450 miljoni USA dollari (circa 428,5 miljonit eurot - toim) suuruse liitumistasu, mis jagatakse praeguse kümne võistkonna vahel ära. Sellega kompenseeritakse auhinnaraha, mis edaspidi jagatakse senise kümne võistkonna asemel 11 tiimi vahel.

Vormel-1 tegevjuht Stefano Domenicali väljendas rahulolu GM-i liitumise üle. "GM-i ja Cadillaci pühendumus vormel-1 sarjale on oluline ja positiivne märk meie spordiala arengust. Oleme kindlad, et kõik osapooled töötavad selle nimel, et uus võistkond oleks edukas."