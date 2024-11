Siidisabad lõpetasid karjääri medaliga: kodupublik aitas nii palju kaasa!

Aastatega Eesti rühmvõimlemise esindusseltskonnaks kujunenud Siidisabad võitsid maailmameistrivõistluste pronksmedali olukorras, kus nende ootus nende edule oli väga suur. Pinget lisas fakt, et MM-i järel rühm koos ei jätka.

Eelvõistlusel ja finaalis õnnestus kohtunikelt saada sisuliselt sama palju punkte. Soome ja Bulgaaria rühmad võtsid oodatult kirkamad medalid, aga Siidisabade edu teise Soome rühma ees oli selge – 1,3 punkti.

Hästi esines ka Võimlemisklubi Janika rühm Violett, tulles maailmameistrivõistluste konkurentsis kuuendaks. Elsa Sinijärve ja Liisel Perlini juhendatavad Siidisabad tõid Eestile meistriklassis MM-medali 13-aastase pausi järel.

"Üsna stabiilsed katsed olid. Võib-olla oli laupäeval natukene elementide poolest puhtam, aga tegelikult täna oli palju tugevam katse," kommenteeris Siidisabade kapten Maria Terep ERR-ile. "Ma arvan, et see on üks väga hea võistlus, millega lõpetada oma karjäär. Ja just kodulinnas, põhimõtteliselt kodusaalis ja kodupubliku ees. Väga armas. Mul on ka väga uhke tunne, et Siidisabad tegid ajalugu ja me jääme sellega pikaks ajaks veel meelde," tõdes Terep.

"Mõnes mõttes on kurbus, aga mõnes mõttes on ka suur rõõm, et just see viimane võistlus ja viimane medal tuli siin kodupubliku ees. See kodupublik aitas nii palju lihtsalt kaasa," kinnitas Siidisabade treener Liisel Perlin.

Medalirõõmu oli Eestil pühapäeval topelt. Nimelt võitis juunioride klassis hõbeda Võimlemisklubi Rütmika rühm Rebasesabad. Eriti hästi õnnestus just finaalkatse. Ka juunioride seas läks tiitel Soome.

"Nad on teinud rühmvõimlemist ainult poolteist aastat ja kõik elemendid on nende jaoks ikkagi uued. Lähebki natuke kaduma just see julguse-pool, aga täna me nägime esimest korda sellist julgust ja enesekindlust. Nii et ka meile oli see väike üllatus," tõdes Rebasesabade treener Monica Zirk.

"Täna keerasime närvi enda kasuks ja panime kõik selle oma emotsioonidesse. Platsi peal andsime miljon protsenti," kinnitas rühma kapten Elisabeth Reinthal.

Maailmameistrivõistlusi jälgis Tartus täismaja. Tuleval aastal peetakse Tallinnas iluvõimlemise Euroopa meistrivõistlused.