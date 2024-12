Aasta võistkonna nominent Siidisabad lõpetab, aga koht tühjaks ei jää

Rütmika klubi Siidisabade rühm kandideerib aasta võistkonna tiitlile. Siidisabad moodustati kolmteist aastat tagasi ning kogu selle pika arengutee jooksul on tiimi kuulunud kindlalt Maria Terep, eduka rühma kapten.

"See on väga suur au, et me oleme nüüd see aasta "Spordiaasta tähtede" nominendid," kinnitas Terep ERR-iga rääkides. "Kindlasti lisab see ka motivatsiooni teistele sportlastele, kes ei tegele olümpiaaladega, et ikkagi jätkata ja püüelda enda unistuste poole."

MM-i medali nimel pingutasid kõvasti nii Siidisabade rühma 16-kuni 19-aastased võimlejad, nende treenerid ja soomlasest tippkoregraaf Antton Laine. Suure panuse andis ka muusik Tõnis Mägi, kes lubas rühmal kasutada sobival moel oma laulu "Koit". "See andis motivatsiooni juurde, et nii võimas muusika iga päev saalis käis. Andis kohe jõudu juurde, ei olnud selline niisama tegemine," ütles Terep.

Võimlejate teekond kolmandast eluaastast ehk miniklassist kuni nüüd meistriklassis võidetud MM-medalini on olnud väga pikk ning realiseerunud tänu klubi ja sportlaste vanemate ühisele spordiarmastusele.

"Toetust on leida väga raske, aga õnneks on siin Lõuna-Eestis toredad inimesed, toredad ettevõtjad ja kindlasti on meie võimlejatel väga toredad vanemad, kes toetavad oma laste sportimisharrastusi ja selle najal me elame," tõdes VK Rütmika juhatuse esimees Lea Kriibi.

Järjepidevus tippu pürgimisel on Rütmika klubis olemas. Juunioride konkurentsis võitis novembris kodupubliku ees peetud maailmameistrivõistlustel hõbeda just nende 14-kuni 16-aastastest võimlejatest koosnev Rebasesabade rühm.

"Treenitakse viis korda nädalas kolm tundi korraga ja treeningud on väga intensiivsed," kinnitas treener Brigita Nõmmsalu. "Harjutatakse kava ja selleks, et see võit tuleks, on vaja väga palju tööd ja vaeva. Lisaks minule on veel kaks treenerit, kes mind sellega abistavad."

Et Siidisabad lõpetasid MM-pronksiga ühise pika karjääri, siis võtab uuel hooajal nende koha üle just klubi tubli tagala. Sel nädalal alustati tööd uute ideede ja kavadega. "Uuel hooajal tuleb kaks Rebasesabade rühma. On juuniorklass ja meistriklass ning praegu hakkamegi uusi kavu koostama ja vaikselt neid harjutama. Valmistume MK-etappideks ja maailmameistrivõistlusteks, mis on tulemas Bulgaarias," loetles Nõmmsalu.

Nii rühm- kui iluvõimlemisega tegelev Tartu Rütmika tähistas oma edukat 34. tegevusaastat esmaspäeval uhke võimlemispeoga Vanemuise laval. MM-medaleid võitnud klubis harjutab üle 300 võimleja.