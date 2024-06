Suure palavusega treenivad Siidisabad: Hispaanias võibolla ongi nii lihtsam

"Jah täpselt nii on, et siin on tõesti palav, aga me oleme hakkama saanud. Ilmselt see võibolla treenibki võhma veel rohkem ja meil on pärast näiteks Hispaanias võistlustel palju lihtsam, sest seal on sama kuum," rääkis Siidisabade rühma kapten Maria Terep.

Tartu Rütmika klubi Siidisabade rühma, mille kapten on gümnaasiumi värskelt lõpetanud Maria Terep, juhendavad Liisel Perlin ja Elsa Sinijärv. Arvestades palavust tuleb valida, millele rõhku pöörata, et võimlejad jaksaks mitu tundi järjest kava lihvida. "Võibolla hüpete osa me praegu nii palju ei treeni,et pöörame muule tähelepanu. Hüppeid teeme siis nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik." rääkis treener Liisbet Perlin.

Märtsis said Siidisabad MK-etapil Soomes oma parima punktisummaga kolmanda koha. Mais pidid aga Budapesti etapist loobuma, sest Ungari lubas starti Venemaa rühmad. "Jah see oli küll suur pettumus, et valmistame pikalt ette ja siis tuleb uudis, et me ei saa minna. Me ei lase pead norgu ja saame nüüd järgmisele MK.etapile minna," kommenteeris Terep.

Agressorriikidega koos mitte võistleval rühmal tekkis Budapesti etapist kõrvale jäämise tõttu tavapärasest rohkem aega täiustada uuesti kava. Tiimile käis lihvi andmas ka mainekas Soome koreograaf Antton Laine. "Oleme päris palju koreograafiliselt püüdnud kava täiendada ja lisada mingeid nüansse, puhtust ja vaateid ja asju, mida hooaja keskel tavaliselt ei jää aega ega ressurssi teha. See pikk vahe ongi seda võimaldanud," rääkis treener Perlin.

"Me oleme palju emotsionaalsemaks kava saanud. Kõik vaated ja suhtlus publikuga on palju tugevamaks saanud ja üleüldiselt ka liikumised kavas on loogilisemaks muutunud," lisas Terep.

Tänasest pühapäevani võistlevad Eesti meistrid koos teiste meie rühmadega Kataloonias. MK-etapil, kuhu Venemaa rühmad peale ei pääsenud.