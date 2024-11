Euroliiga juht ERR-ile: Žalgirise meeskond lõi võitluslikke väärtusi

Esmaspäeval ja sel nädalal veel kahel korral linastub PÖFF-il film "Pilet", mis räägib 80-ndate aastate jooksul Euroopa korvpalli tippu jõudnud Kaunase Žalgirise korvpallimeeskonnast. Filmi linastuse raames on Tallinnas ka praegune Euroliiga tegevjuht Paulius Motiejunas.

Arvydas Sabonis, Rimas Kurtinaitis, Valdemaras Chomicius, Vladas Garastas, Kaunase Žalgiris - Leedu iseseisvuspüüdluse näod 80-ndatel. Dokumentaalfilm "Pilet" on liigutav lugu Kaunase Žalgirise tõusust Euroopa klubikorvpalli absoluutsesse tippu. Leedu režissööri Vytautas Dambrauskase film taaselustab ajastu, kui eepilised mõõduvõtud armee keskspordiklubiga olid leedukatele midagi palju enamat kui lihtsalt korvpall - see oli rahvuslik vastupanu.

"Me võiksimegi sellest rääkima jääda. Ma arvan, et see ajastu on osa meie ajaloost, mis aitas meil luua väärtusi. Väljakul olnud mehed lõid väärtused, kus võideldakse ja ei anta alla. See jätkub, eriti sellisel poliitilisel ajal, mis on nii ettearvamatu. Nendel hetkedel peame vaatama tagasi, kuidas me jõudsime iseseisvuseni ja kui oluline on iseseisvust hoida," rääkis Kaunases sündinud Motiejunas.

Kuigi ajad on läinud edasi ja korvpallist on saanud suur äri, usub Euroliiga tegevjuht, et 80-ndate väärtused on ka tänase päeva Kaunase Žalgirise peegeldus. "Tähendus ja meelelahutuslik pool ise on muutunud, kuidas me sporti näeme, on muutunud," ütles Euroliiga juht. "Ma loodan, et põlvest põlve on võitlemise väärtus ja nii Leedu kui Baltikumi hing meis säilinud. Ja et ka 2024. aasta Žalgiris näitab seda."

Kevadel sõlmis Motiejunas Euroliigaga lepingupikenduse ning jätkab korvpalliliiga tegevjuhina vähemalt järgmise neli aastat. Tema sõnul kasvab liiga jõudsalt. "Kasv on suur, meil on turgusid, kus see on juba oma koha leidnud, aga Pariisis on olukord tõeliselt hektiline. Näitajad aina kerkivad ja oleme selle üle väga uhked. Eestlastel pole meeskondagi ja liiga on väga populaarne," sõnas Motiejunas.

Leedulane kohtub oma visiidi ajal ka Eesti korvpalliklubidega ning ütles, et siinses regioonis on potentsiaali ka teiseks Euroliiga meeskonnaks. "Me peame mõistma, mis olukord on. Klubi peab olema piisava eelarvega ja peab olema selge visioon. Ma olen selle regiooni suur toetaja, klubi Eestist oleks meile suurepärane," ütles Motiejunas. "Ma usun, et see on tehtav. Siinset toetajaskonda teades."