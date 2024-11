Heino Enden: Sabonis on läbi aegade maailma kõige andekam korvpallur

Pimedate Ööde filmifestivalil saab sel nädalal kolmel korral näha dokumentaalfilmi "Pilet", mis räägib Kaunase Žalgirise kerkimisest Euroopa klubikorvpalli absoluutsesse tippu 1980. aastatel.

Filmi keskmes on Žalgirise ja Moskva CSKA suur vastasseis ja Nõukogude Liidu meistrivõistluste äärmiselt pinevad finaalkohtumised. Üliandeka Arvydas Sabonise vedamisel saabki Žalgiris hakkama millegi fenomenaalsega - kolm korda järjest võidab Leedu au ja uhkus finaalis suurt armee spordiklubi. See omakorda avab Žalgirisele ukse Euroopasse ja kaugemalegi.

"Mis mõttele ma filmi ajal jõudsin, on see, et nii vanema põlvkonna inimestele ja ka nooremale, praegusele põlvkonnale, eelkõige noortele sportlastele, on see väga hea film," ütles Enden. "Et mis oludes siis sporti tehti, kuhugi ei saadud, mis autodega sõideti, bensiini polnud. Ikkagi tehti maailma tipptasemel sporti, kõik on võimalik. Kui nad selle ära vaatavad, natuke saavad aimu sellest elust, mis elu elati 40-50 aastat tagasi."

Enden tõdes, et filmis olid mõned faktivead ning Žalgirise hiilgeaegadel vastase ridades mänginuna jäid mõned asjad kajastamata, kuid suures pildis oli film väga objektiivsena valmistatud. "Eks igaüks tõstab natuke ennast kõrvadest kõrgemale, see on täitsa normaalne. Mõned üksikud faktivead olid, aga see on neile siiamaani rahvuslik spordiala, on usu staatuses ja oli juba siis," rääkis Enden.

"Natuke see on, et CSKA-sse võeti väe võimuga. Võib-olla mõnda võeti, aga mina küll ei läinud. Mind kutsuti, ei läinud kaks aastat. Ja siis ma sain aru, et mul ei ole siin enam midagi teha ja ma pean mingil ajal armee ära teenima, kuhugi tuli minna," rääkis ta.

Lisaks jäi kajastuseta seik 1985. aasta finaalmängust, kus Endeni võiduviset ei loetud, kuigi tablool oli veel mänguaega mitu sekundit. "Mul tekkis pärast mängu mõte, et miks Gomelski väga ei protestinud vastu, kuigi selgelt oli näha, et see on nii," ütles Enden.

"Aga sain nüüd Moskvast ajakirjanikelt vastuse. Vist samal päeval suri [Konstantin] Tšernenko ehk Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee peasekretär ja kuulutati välja viiepäevane leinaaeg. Ja me oleks pidanud mängima ülejärgmine päev Moskvas. Seda mängu ei oleks saanud toimuda. Niimoodi seletati mulle Moskvas. Kuidas edasi oleks läinud, ei tea."

"Mängud olid ülimalt tasavägised ja rahva huvi oli meeletu. Filmi alguses räägiti, et Žalgiris oli ikkagi leedukad, mis oligi õige ja seal paljude poolehoid kuulus neile. Mul siin tuttavad Sakust on rääkinud, et kogu pere hoidis Žalgirisele pöialt, aga perepoeg hoidis pöialt CSKA-le, sest mina mängisin seal," lisas Enden.

Heino Enden Autor/allikas: ERR

1980-ndate Žalgiris on legendaarne võistkond, mis keerles eelmainitud Sabonise ümber. Enden ei hoidnud leeduka kiitmisel tagasi: "Minu isikliku hinnangu järgi on ta läbi aegade maailma kõige andekam korvpallur. Kõige mitmekülgsem, kõige andekam, kõige tugevam."

"1983. aastal, kui EM-il olime Pariisis, kaotasime poolfinaalis ühe punktiga Hispaaniale. Siis istusime õhtul, natuke nukrutsesime teatud jookidega. Siis pool võistkonda oli toas ja pool ööd masseerisime teda: lase jalga Ameerikasse. Mida sa teed siin? Seal treenitakse õigesti, sul ei tule vigastusi. Ta natuke kõikus, aga ei läinud kusagile," rääkis Enden. "Siis tal tulid need [kannakõõluse] vigastused, see oli puhas ebaprofessionaalne treenimine. Ei lastud korralikult taastuda ja kui aru saadi, oli hilja juba."

"Kui sul on sellised mängijad - [Valdemaras] Chomicius, [Rimas] Kurtinaitis, [Sergejus] Jovaiša - ka Euroopa tipptasemel mängijad ja siis sul on selline tsenter korvi all," rääkis Enden Žalgirise edu võtmeist. "Seal polnud raskusi korve visata, kui õige koha peal olid, siis tähelepanu läks Sabonisele ja teistele mängijatele ja ta jagas neid sööte väga filigraanselt. Temaga oli tõesti lust mängida."

Eestlane lisas, et Žalgirise mehed käisid enne tema liitumist CSKA-ga teda moosimas, kuid Enden otsustas suuresti poliitilistel põhjustel siiski Moskvasse siirduda. "Minu vastu oli see, et siis ajame kõik tülli omavahel - Moskva Leeduga, Moskva Eestiga. Tuleb igavene jama, teil on juba Sabonis olemas, teil on kõik olemas," rääkis Enden.

Enden rääkis, et ta pani 1987. aastal üle legendaarse leeduka Arvydas Sabonise pealt, aga on sellest seni vaid rääkida saanud. "Tänapäeva keeles panin Sabonise postrile. Sõnades olen seda rääkinud, aga mul ei olnud videotõestust sellest," meenutas Enden. "Nüüd selles filmis oli see hetk sees ja võtsin selle endale kohe telefoni peale ja saatsin vanemale pojale. Tõestus on olemas, ei ajanud jama."

Valdu Suurkask

Filmis mängis rolli ja sai sõnagi veel üks eestlane: legendaarne kohtunik Valdu Suurkask. "Valdu oli ülimalt professionaalne kohtunik, ega ta muidu poleks pärast oma aktiivse kohtunikukarjääri lõpetamist FIBA kohtunike pealikuks saanud," rääkis Enden.

Filmis "Pilet" näidatakse ka ikoonilist hetke, kui eestlasest kohtunik annab CSKA ülivõimsale treeneril Aleksandr Gomelskile tehnilise vea. Kuigi filmis räägitakse palju sellest, kuidas kohtunikud ikka Moskva klubi heaks vilistasid, ei olnud CSKA mängijad ise kuigi nii kindlad.

"Eks meie Moskva leeris öeldi, et ta on Žalgirise kohtunik, vilistab kogu aeg Žalgirise poolt. Aga Valdu oli väga põhimõtteline, ta ei lasknud ennast mõjutada mitte millestki, sellepärast ta vilistaski neid mänge," rääkis Enden.