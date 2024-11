Lisell Jäätma püstitas MK-etapil Eesti rekordi

Varasem rekord 592 silma kuulus Meeri-Marita Paasile. Naiste maailmarekord on 598 silma (600-st), mille lasi selle aasta alguses türklanna Hazal Burun.

"Tänane laskmine sujus väga hästi, aga ühe noole sooviksin tagasi võtta. Samas see näitab, et vähemalt kaks punkti oli varu veel sees ja tulevikus on oodata veel suuremat skoori. Loodan homme ja ülehomme näidata samasugust laskmist," kommenteeris kvalifikatsiooni esimese vahetuse võitnud Jäätma.

Eestlastest osaleb Strasseni võistlusel naiste plokkvibu klassis veel Meeri-Marita Paas, kes asub kvalifikatsioonitulemust laskma kolmandas vahetuses, mis toimub laupäeval.

Meeste plokkvibu klassis osaleb Robin Jäätma, kes lõpetas kvalifikatsiooni esimese vahetuse 591 silmaga seitsmendal kohal. Kokku on meeste plokkvibu klassis laskejoonele oodata 109 meest.