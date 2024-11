Kriisa ja Kentucky teenisid suurejoonelises vastasseisus võidu

Kaheksakordne NCAA meister Kentucky saavutas mängu alguses kuuepunktilise edu, kuid viiekordne meister Duke vastas sellele võimsalt ning võitis avapoolaja 46:37. Kentucky püsis pärast poolajapausi tagaajaja rollis, kuid jõudis neli minutit enne lõpusireeni taas viigini.

15 sekundit enne mängu lõppu võttis Duke'i tähtmängija Cooper Flagg rünnaku enda peale, aga kaotas palli ning Kentucky läks vabavisetel kahega juhtima. Flagg sai siis uuesti võimaluse, aga puterdas seekord otsajoonel palli ning Kentucky vormistas lõpuks 77:72 (37:46, 40:26) võidu.

Kerr Kriisa veetis väljakul 17 minutit ning lõpetas kohtumise kuue punkti (kahesed 0/2, kolmesed 2/7) ja kahe lauapalliga.

Andrew Carr viskas Kentucky eest 17 punkti, lisades sellele veel viis lauapalli ja kolm resultatiivset söötu. Otega Oweh lisas omalt poolt 15 punkti, kuus lauda, kolm korvisöötu, kaks vaheltlõiget ja ühe bloki.

Kriitilisel hetkel kaks pallikaotust teinud Flagg viskas mängu lõpuks 26 punkti, haaras 12 lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu ja pani kaks blokki. Pikk tagamees on niivõrd hea mängija, et mitme eksperdi arvates saab just temast järgmise aasta NBA draft'is esivalik.

Kentucky on hooaega alustanud kolme järjestikuse võiduga ning teeb tõenäoliselt järgmises edetabelis 19. positsioonilt tubli hüppe. Kentucky võõrustab nädala pärast Lipscombi ülikooli.