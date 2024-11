Siidisabad loodavad kodusel MM-il võidelda medalite eest

Maailmameistrivõistlusteks on Tartusse oodata 19 riigi pea 1400 võimlejat ja üle 200 treeneri. Meistriklassis pääsevad kodusel MM-il starti neli Eesti rühma: Rütmika Siidisabad, Janika Violett, Piruett Senior Team ja Janika Diente. Võimlemisliidu poolt teisipäeval pealinnas läbi viidud kontrolltreeningul näidati kahe ja poole minutilisi vahendita vabakavasid, milles kohtunikud hindavad komponentide raskust, artistlikkust ja sooritust. Tartusse tulevad 23 riigi kohtunikud.

"Kõige keerulisem on teha selliseid seeriaid, kus on ühendatud tasakaal ja kehatööd või siis hüpe ja kehatööd, et see kõik voolavalt tuleks, sest nende eest saab hästi palju punkte ja et see siis ka kohtunikeni jõuaks," selgitas Siidisabade kapten Maria Terep. "Meie ettevalmistus on väga hästi läinud. Mina olen rahul, treenerid on rahul ja ma ütleks, et on väga - hea vorm meil ja oleme valmis järgmiseks nädalaks," lisas ta.

Iga rühm tahab silma paista originaalsuse ja väljenduslikkusega ning haarata pealtvaatajaid kaasa oma valitud teema muusikaga. Eesti meistri Tartu Rütmika klubi Siidisabade rühma kapteni sõnul on neil ettevalmistus läinud väga hästi. Tänavu MK-etappidel kolmandaid kohti saanud rühm loodab kodupubliku ees võidelda medali eest.

"Muidugi meil on medalisiht ja tegelikult ka treeneritega on räägitud ja nemad on samal meelel, et pronks on tegelikult täiesti võetav," sõnas Terep.

Juunioride konkurentsis läheb MM-il võistlusvaibale samuti neli Eesti rühma: Rütmika Rebased ning Rebasesabad, Janika Tallinn Melissa ning Piruett Junior Team Esperanza. Rütmika klubi Rebasesabad rühmaga liitus suvel lõpus 16-aastane Valeria Valaševits, kes sai tänavu iluvõimlemise täiskasvanute EM-il debüteerides mitmevõistluses 34. koha ja teeb nüüd kahel alal treeninguid.

"Trennid on läinud hästi, väga teistsugune ja huvitav, aga saan hakkama ja varsti lähen jälle iluvõimlemisse tagasi," kinnitas Valaševits. "Kõige raskem ongi see, et on teistsugused elemendid ja reeglid. Peab rohkem plastilisem olema ja sujuvam," selgitas ta.

Eesti võõrustab rühmvõimlemise MM-i kolmandat korda. Medalitele võisteldakse Tartu Ülikooli spordihallis 23.-24. novembril. Enne seda toimuvad samas veel kaks rahvusvahelist soojendusturniiri (IFAGG Trophy ja Tartu Trophy) ja nii vallutavad võimlejad uuel nädalal Tartu.