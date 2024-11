Hyundai boss annab Neuville'ile ja Tänakule vabad käed

Autoralli MM-sarja juhib hetkel Hyundai sõitja Thierry Neuville, kelle edu tiimikaaslase Ott Tänaku ees on 25 punkti. Ühelt etapilt on võimalik maksimaalselt teenida 30 silma.

Hyundai on sõitjate tiitli juba kindlustanud, kuid võistkondlikus arvestuses on Toyota ees vaid 15-punktine edumaa ja Jaapani autotootja võistkonnal on tulekul koduralli.

Sellest hoolimata ei öelnud Abiteboul, et sõitjad ei tohiks omavahel individuaalse MM-tiitli pärast konkureerida ja peaksid keskenduma vaid võistkondlikule arvestusele.

"Ausalt öeldes on see sõitjate endi asi," kommenteeris prantslane WRC.com-i vahendusel ja usub, et Neuville võtab sõitu pigem rahulikult. "Ma arvan, et ta on väga riskikartlik. Ehitame oma ralliplaani selle ümber."

Abitebouli sõnul ongi sõitjate tiitel neile olulisem kui võistkondlik. "Sõitjate tiitel oli meie peamine eesmärk juba hooaja algusest peale, seega oleme loomulikult rõõmsad, et tähistame seda Jaapanis koos," sõnas ta.

"Me anname viimasel etapil nii Thierryle kui ka Otile täieliku toe, aga tahame ka võistkondlikult tugevalt lõpetada. Tootjate tiitliheitlus on endiselt tihe ja peame olema Jaapanis A-klassi mängus sees, et teha Toyota elu nende tagahoovis võimalikult raskeks."

Autoralli MM-sarja hooaja viimane etapp ehk Jaapani ralli on kavas 21.-24. novembril. ERR-i spordiportaal kajastab sündmusi otseblogi vahendusel.