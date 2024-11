Eesti naiste korvpallikoondis avas EM-valiksarjas võiduarve

Esimesel veerandil pääses Taani mitut puhku üheksa punktiga juhtima, aga Eesti ei lasknud vahet suuremaks ja poolajapausile mindi viigiseisul 26:26.

Kolmandal veerandil jätkus tasavägine mäng, aga neljanda alguseks õnnestus Eestil saavutada esimest korda kümnepunktine edu 53:43. Järgnevalt suutsid taanlannad vähendada vahe neljale silmale (57:53), kuid Eesti naiskond vastas sellele otsustava 9:0 spurdiga.

Eesti kaotas küll lauavõitluse 35:54, sealjuures ründelauas lausa 7:27, aga taanlannade visketabavus püsis nii kahe- kui ka kolmepunktivisetel 25 protsendi ümber. Lõpuks tabati 42 üritusest vaid 11 kahepunktiviset. Samuti tegi Eesti 13, aga Taani vaid neli pallikaotust.

Eesti paremad punktitoojad olid Sofia Kosareva 15, Mailis Pokk 13 ja Tea Adams 12 punktiga. Taanile ei piisanudk ka Maria Jesperseni (17 punkti, 15 lauapalli) ja Sarah Mortenseni (12 punkti, kümme lauapalli) kaksikduublitest.

Eesti võit on tähelepanuväärne, sest aasta eest toimunud võõrsilmängus jäädi samale vastasele 28 punktiga alla.

Kokkuvõttes jätkavad nüüd mõlemad naiskonnad ühe võidu ja kolme kaotusega. D-grupist on võitjana edasipääsu juba kindlustanud Rootsi, kes on jäänud alistamatuks kõigis neljas mängus. Suurbritannial on kirjas kaks võitu ja kaks viiki.

Viimased kaks kohtumist peab Eesti naiskond veebruaris. Võõrsil mängitakse nii Suurbritannia kui ka Rootsiga.