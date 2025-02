17-aastane Kayla Jade Frier koondisedebüüdi eel: olen ikka väga elevil!

Viimati mängis naiste korvpallikoondis novembris, kui sai 66:58 jagu Taanist ja tundis kolmeaastase vahe järel taas võidurõõmu. Nüüd koguneti Tallinnas, sest ees seisavad EM -valiksarja viimased mängud. Koondis on taas rohelisem, sest oma töö on teinud vigastused ja haigused. Näiteks pole koosseisus kaptenit Mailis Pokki, kes väänas 19. jaanuaril Poznani eest Poola kõrgliigas mängides hüppeliigest.

"Kapten Mailis Pokk on vigastatud. Loodame, et ta taastub, kuid selles aknas teda pole. Mõned noored, kes aitasid mängus Taaniga, pole ka terved," kommenteeris Eesti koondise peatreener Kaspars Majenieks.

Nii tuli peatreeneril kutsuda koondisesse uusi noori. Debüüdiks valmistub alles 17-aastane tagamängija Kayla Jade Frier. "Ma olen ikka väga elevil," kinnitas aastate eest Eesti kõrgliigas säranud ja nüüd treenerina tegutseva Howard Frieri tütar. "Üritan sajaprotsendiliselt kõik trennid kaasa teha ja eks üritan siin nii palju pingutada kui saan. Ma enamus asju siin ei tea, need on uued minu jaoks, aga üritan järgi jõuda."

Itaalias ja USA-s karastunud Frier naases sügisel Audentese ridadesse ja tema põlved on taastunud ülekoormusest. "Kui ma sügisel tulin Audentesesse, siis minu peamine eesmärk oli põlved korda saada, mul oli päris kaua aega põlvevigastus. Peatreener ütles siis, et keskendu oma põlvedele, saad veebruaris koondisega kaasa teha; siis ma keskendusingi põlvede peale ja nüüd ma olen siin!" kommenteeris Frier.

2022. aasta sügisel liitus 173 cm pikkune mängujuht toona 15-aastasena Itaalia kõrgliiganaiskonna Venezia Umana Reyeriga ning sai siis ka Eurocupi sarjas väljakule. 2023. aasta sügisel siirdus ta USA-sse ning mängis aasta Long Islandil keskkoolikorvpalli; alates sügisest on ta taas mängimas ja õppimas Audentese spordigümnaasiumis.

"See mäng oli mõlemas riigis täiesti teistsugune [võrreldes Eestiga]. Kiirem ja väga füüsiline. Ma sain mõlemas riigis hea kogemuse kätte ja mul on nüüd siin väike eelis nende noortega, kes Eestis järjepidevalt mängivad," tõdes äsja Läti liigas RSU vastu 17 punkti visanud Frier.

Aina noorenevas koondises saavad Suurbritannia ja Rootsiga mängudes ristsed kolm debütanti. "Meil on palju noort talenti. Töö käib nendega iga päev ja eks nüüd on neil aega näidata, et kas nad põlevad läbi või suudavad sellel tasemel sammu pidada," sõnas Maaja Bratka.

Eesti on D-valikgrupis saanud ühe võidu ja kolm kaotust, valiksarja alustati 2023. aasta novembris 53:81 kaotusega Taanile, seejärel jäädi 45:83 alla Suurbritanniale ning mullu novembris 52:82 Rootsile. Brittide koosseisus on tugevad mängijad eesotsas eelmisel hooajal naiste NBA-s Caitlin Clarki tiimikaaslaseks olnud Temi Fagbenlega, peatreeneriks on samuti WNBA-s mänginud Anna Montanana.

"Meile on räägitud, et Suurbritannial on pikad mängijad ja paar ohtlikku tagamängijat. Vaatame nende rünnakuid ja seda, kuidas saame nende vastu kaitses tegutseda. Videoanalüüs on veel mänguks õhtul ees," sõnas Frier.