Rannula: esimesel poolajal olime päris pehmed, aga täitsime lõpuks ülesande

BC Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula rääkis pärast FIBA Euroopa karikasarjas Rilski Sportisti üle võetud 88:76 võitu, et kaheksa mehega mängides hoiti end avapoolajal võib-olla liigselt tagasi.

Juba eelnevalt alagrupi esikoha kindlustanud Kalev/Cramo tegi kodupubliku ees otsustava vahe sisse kolmandal veerandajal ning seejärel enam edu käest ei andnud.

"Au vastastele, tulid väga füüsiliselt peale ja olime esimesel poolajal ikka päris pehmed. Võib-olla hoidsime end, teades, et meil on kaheksa meest, ei julgenud vigu teha, aga natuke olime liiga passiivsed ja lasime neil mängus püsida. Suures pildis täitsime oma ülesande," rääkis Rannula pärast mängu ERR-ile.

Kalev/Cramo mängis kolmapäeval kaheksa mehega, sest eemale pidid jääma nii Tanel Kurbas, Severi Kaukiainen kui meeskonna kapten Martin Dorbek.

"Kurbasel ja Kaukiainenil on ebamugavad tallaalused vigastused, päris selget pilti veel ees ei ole. Loodetavasti seal midagi päris katki ei ole, aga tugev põletik on mõlemal. Kaptenil oli põskkoopapõletik, läheb nädalake veel," analüüsis Rannula.

Kalev/Cramo on F-alagrupis võitnud kõik viis kohtumist, viimases voorus mängitakse võõrsil Ungari klubi Fehervari Albaga. "Pingevaba ei ole midagi: teame, et lõppude lõpuks ei anna kodus keegi midagi kergelt ja meie tahame alagruppi lõpetada võidukalt. Meil saavad kõik võrdselt mängida, nagu parasjagu vaja on," lõpetas Rannula.