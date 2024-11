Suurorg ja Toom aitasid Kalev/Cramol eurosarjas veatult jätkata

Avapoolaja 45:41 võitnud Kalev/Cramo jäi kohe kolmanda perioodi alguses kaotusseisu, aga lõpetas veerandaja tugevalt, läks ette 68:58 ja lubas otsustava kümne minutiga vahe kümnest punktist väiksemaks ainult kahel puhul.

Üleplatsimeheks tõusis kõik kaheksa vabaviset tabanud Kasper Suurorg 20 punkti ja viie resultatiivse sööduga, Hugo Toom tabas seitsmest viskest viis ning kaheksast vabaviskest seitse, kogus 18 punkti, viis resultatiivset söötu ja neli lauapalli. Stefan Vaaks ja Gregor Kuuba lisasid vabaviskeid 87-protsendiliselt (21/24) tabanud Kalev/Cramo kasuks 12 punkti.

Bulgaaria meeskonna kasuks viskasid viis meest kahekohalise punktisumma, neist enim, 13, sai kirja Aleks Simeonov. Kalev/Cramo võitis lauavõitluse 31:30, aga tegi mängu jooksul ka 22 pallikaotust.

Juba esikoha kindlustanud Kalev/Cramo on F-alagrupis võitnud kõik viis senist kohtumist korvide vahega 413:343, Bulgaaria võistkond on kaotanud kõik viis mängu. Sassari võitis kõik kuus alagrupimängu, viie võiduga võistkonnad on veel ka Tofas ja CSM Oradea.