Norris võitis sündmusterohke kvalifikatsiooni, Verstappen ebaõnnestus

Algselt traditsiooniliselt laupäevale planeeritud ajasõitu ei saanud ebasobivate ilmaolude tõttu õigel ajal pidada, aga ka pühapäeva varahommikul polnud Sao Paulos olukord kuigi palju parem.

Vihmasadu jätkus ja libedal teel sõitsid mitmed sõitjad barjääridesse või jäid nende sooritused üllatavalt tagasihoidlikeks. Ka lõpuks parima stardikoha välja võidelnud Norris pääses esimesest sessioonist alles viimasena läbi.

MM-sarja liidril Max Verstappenil aga nii hästi ei läinud. Hollandlane piirdus teisel sessioonil alles paremuselt 12. ajaga ega pääsenud edasi. Mootorivahetuse tõttu peab Red Bulli piloot loovutama stardirivis niigi viis kohta ja pääseb seega rajale alles 17. positsioonilt.

QUALIFYING CLASSIFICATION



The final result from an unbelievable session #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/wvDeMMffIa — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

Norrise ja Russelli järel hõivas kolmanda stardiruudu jaapanlane Yuki Tsunoda (RB; +0,706), kelle jaoks oli tegemist elu parima kvalifikatsiooniga. Tema kõrvalt saab lähte prantslane Esteban Ocon (Alpine; +1,070).

Liam Lawsoni (RB; +1,079) järel kuuenda aja välja sõitnud Charles Leclerc (Ferrari; +1,120) tiimikaaslane Carlos Sainz oli aga üks mitmest piloodist, kes sõitis kvalifikatsioonis barjääridesse.

Sama saatus tabas ka näiteks Franco Colapintot (Williams), Lance Strolli (Aston Martin), Fernando Alonsot (Aston Martin) ja kõige rängemalt Alex Albonit (Williams), kuigi piloot ise pääses ilmselt terve nahaga.

RED FLAG



Colapinto slides into the barriers at Turn 3



Franco's radioed to say he's okay #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/6CBNemudTi — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

That was a big impact



Alex is out of the car and seems okay #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/Xe0Nt7ORu0 — Formula 1 (@F1) November 3, 2024

Vormel-1 MM-etapi põhisõit algab Eesti aja järgi kell 17.30.