Eesti võitis FIA mootorispordimängudelt kaks hõbemedalit

Kõige edukam medaliriik oli Hispaania, kelle sportlased võitsid kuus kuld-, kuus hõbe- ja kuus pronksmedalit. Saksamaa saak oli kolm kulda, kaks hõbedat ja kaks pronksi ja kolmanda koha saanud Itaalia võitis kolm kulda.

Eesti sportlastest saavutas Bennet Korjus teise koha kardivõistlustel Mini klassis ning võistkond Martaliisa Meindorf ning Kristian Hallikmägi oli teine autovigursõidus.

"Tulemusega jään väga rahule," rääkis Korjus. "Finaali alguses tuli esimese kolmega vahe sisse, kuid teine ja kolmas hakkasid omavahel võitlema ning pääsesin kahest rivaalist mööda." Sõidu võitis portugallane Xavier Lazaro.

Martaliisa Meindorf sõnas, et mootorispordimängud on noore autosportlase karjääris olulised. "Kindlasti aitavad need avada uksi ja annavad uusi võimalusi. Ka meile tehti ettepanek tulla võistlema Taipeisse."

Hallikmägi lisas, et üldiselt on tulemusega rahul, kuid saab paremini. "Esimene koht jäi ju saamata, aga üldiselt võib rahul olla, sest konkurents oli tugev," rääkis ta. Autovigursõidu parim oli Slovakkia.

Martaliisa Meindorf Autor/allikas: SRO/JEP

Neljanda koha saavutas kardispordi kestvussõidutiim Mia-Mariette Pankratov, Marten Ojapõld ja Ranno Kallas. "Tegime suhteliselt sama plaani, millega me Eestis valikvõistluse võitsime: sõita nii pikalt järjest kui võimalik." rääkis Ranno Kallas. "Oleme võrdselt kiired sõitjad ja stabiilsus aitas samuti paljudest mööda. Neljas koht jääb siiski natuke kripeldama." Võitjaks tuli Belgia.

Driftis jõudis Kevin Pesur kaheksa parema hulka, kuid edasi poolfinaali ei pääsenud. Lõpp-protokolli läks talle kirja seitsmes koht. "16 parema hulgas juhtus kokkupõrge, mis tähendas, et pärast sõitu pidime kõvasti autot remontima. Praktiliselt kogu parem esinurk tuli välja vahetada," rääkis Pesur. "Veerandfinaali sõidud rootslase Joakim Anderssoniga olid üsna võrdsed ja kohtunikel oli omajagu tööd, et võitja välja selgitada."

Viienda koha saavutas krosskartide Mini klassi võistlusel kaheksa-aastane Johann Laidvee. Krosskartide juunioride klassis sai Geir Genor Muttik kaheksanda koha ja klassis Senior oli Martin Juga 23.

E-autospordis lõpetas Juss Parek GT-võistluse 11. tulemusega. Dmitri Janis ei jõudnud e-spordi F4-s finaali ehk 20 parema sekka.

Kardivigursõidutiim Grete Mia Koha ja Marten Meindorf sai 14. koha. Theodor Toobal tuli kardispordi juuniorklassis samuti 14. kohale.

Valencias toimunud FIA mootorispordimängud olid kolmandad, 2022. aastal toimusid need Prantsusmaal ja 2019. aastal Itaalias. Varasemalt on Eesti võitnud ühe pronksmedali, kui Georg Linnamäe ja James Morgan saavutasid 2022. aastal rallis kolmanda koha.