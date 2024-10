Ionescu hiilgav võiduvise viis Liberty WNBA tiitli lävele

Avaveerandil hoidis kodunaiskond Minnesota New Yorki esimesed seitse minutit vaid seitsme punkti peal ja juhtis korraks 15 punktiga, poolajaks kahandas Liberty kaotusseisu kaheksale punktile ning viimast perioodi alustati Minnesota ühepunktilises eduseisus.

Liberty tabas viimasel veerandajal neli kaugviset, Jonquel Jonesi oma kahandas kaks minutit enne mängu lõppu Lynxi edu taas ühepunktiliseks, Ionescu viis siis minut hiljem New Yorgi naiskonna nelja punktiga ette ning tabas mängu viimasel rünnakul, sekund enne lõpusireeni, tagasihüppelt võiduviske ligi üheksalt meetrilt.

Mängu eel WNBA sümboolsesse teise viisikusse nimetatud Ionescu oli enne võiduviset väljakult tabanud 11 viskest neli, Libertyt vedas kolmandas finaalmängus Breanna Stewart, kes kogus 30 punkti, 11 lauapalli ja neli viskeblokeeringut, tabades sealjuures kõik oma kümme vabaviset.

"Stewie vedas meid mängu tagasi, aga teadsin, et kui on vaja, tuleb Sabrina hetk. Ta on uskumatu viskaja. Ta on alati enesekindel. Kõik mängijada ei suuda neid raskeid viskeid võtta ja ka tabada: tema suudab," kommenteeris New Yorgi peatreener Sandy Brondello pärast Minnesota rekordpublikut tähistanud 19 500 silmapaari ees saadud võitu.

Ionescu, Jones ja Leonie Fiebich lõpetasid mängu 13 punktiga, Minnesota resultatiivseim oli traditsiooniliselt Napheesa Collier, kelle arvele jäi kolmapäeval 22 punkti, üheksa lauapalli ja viis vaheltlõiget. Üheksast kaugviskest viis tabanud Kayla McBride toetas naiskonda 19 punktiga.