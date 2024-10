Eesti rattur liitub Taani klubi noorteprogrammiga

"Team Rytger Carl Ras naiskonnal on väga hea rahvusvaheline võistluskalender, mis pakub mulle elevust. Lisaks on see väga hea tiim, kus saan õppida ja areneda," ütles Jürisaar klubi pressiteate vahendusel.

"Uuel aastal on minu eesmärk esimese aasta juuniorina omandana võimalikult palju kogemusi ja areneda jalgratturina," jätkas Jürisaar. "Ootan kõige rohkem Euroopa- ja maailmameistrivõistluseid, Eesti meistrivõistluseid ja tiimiga koos sõidetavaid rahvusvahelisi võistluseid."

Varasemalt on Team Rytger Carl Rasi ridades sõitnud Elisabeth Ebras ja Laura Lizette Sander.