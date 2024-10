Toobal saab kergemalt hingata: meil polnud suuri ärakukkumisi isegi rasketel hetkedel

Selver x TalTechi võrkpalliklubi alustas CEV Cupi 1/32-finaali Sloveenia klubi Maribori OK i-Venti vastu kodupubliku ees 3:1 võiduga. Selveri peatreener Andres Toobal kiitis kohtumise järel hoolealuste võitlushimu.

"Praegu on kindlasti kergem olla. Viimased ajad ei ole kõige lihtsamad olnud," sõnas Toobal ERR-ile. "Täna (teisipäeval - ERR) saime hästi minema. Kohe läks mänguks ning meil polnud suuri ärakukkumisi isegi rasketel hetkedel. Esimese geimi andsime ära, aga pärast seda tulime ilusti tagasi."

"Mul on tõesti hea meel, et saime ründajad sellistelt positsioonidelt lööma, et saime tugevalt lüüa või vähemalt võitlusesse bloki vastu. Meie mängupildis ei olnud ebamäärasust, pigem oli lihtne mäng. Lincoln Williamsil olid pallid enam-vähem ees ja ta suutis väga paljud ära lüüa. Teised toetasid teda piisavalt."

Toobalil jagus kiidusõnu ka 19-aastasele sidemängijale Tristan Urbile, kes alustas sel hooajal esmakordselt algrivistuses. "Eriti hea meel on meie noore sidemängija üle, kes tuli sellisel hetkel mängu, kuigi pole senimaani veel kordagi ühtegi mängu alustanud. Nii et igal juhul suured tänud ka talle, et ta pidas mängu ilusti vastu. Ta tõi platsile head energiat."

Sloveenias toimuv kordusmäng peetakse 16. oktoobril. Kogenud nurgaründaja Keith Pupart hoiatas, et võõrsil saab olema oluliselt raskem.

"Võrreldes eelmiste mängudega oli meil täna emotsiooni, nii et täitsa tore oli väljakul viibida. Mängupildist oli näha, et üle pika aja kõik jooksis. Tundus, et noor Urb oli meie võidu võti," alustas Pupart.

"Kordusmäng tuleb hoopis teistsugune. Siis hakkab kõik null-nullist pihta ja midagi lihtsat ei tule. Võõrsil peame võitlema kaks korda rohkem kui siin. Kindlasti läheme võitma, sest meie seis on ju hea."