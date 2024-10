Teigamägi: Team Estonia ei suuda lisarahastuseta oma eesmärke täita

Millised on need fookused, millest sa varem ei rääkinud ja avalikustasid täna?

Enamus minu fookuseid on küll eelmiste nädalate jooksul toimunud intervjuudes ja debattides läbi käinud, aga soovisin koondada oma mõtted ühtsesse dokumenti ja seda liikmetele tutvustada.

Minu põhifookus on endiselt saavutus- ja tippspordi toetamine, selle edendamine ja alaliitude suurem toetamine edasisel perioodil.

Team Estonia eelarve – 20 miljonit eurot. Kust see raha tuleb?

Ma käisin selle välja sellise mõttega, et algusest peale on räägitud, et Team Estonia on töövõimeline, kui selle eelarve on ühel ilusal päeval suurusjärgus 20 miljonit. See peab mõistliku ajaga sinna jõudma, muidu Team Estonia neid eesmärke, milleks ta tegelikult seatud on, täita ei suuda.

Lähiaastatel avaliku sektori panus ei pruugi tõesti suureneda, tuleb tegeleda uute rahastusallikatega, tuleb avada diskussioon riigiettevõtete panusega spordi suunal ja tuleb turunduskontseptsiooni uuendada.

Sa mainisid, et fookus saab olema ühemõtteliselt alaliitudele täiendava raha toomine. Kuidas see tuleb?

Täna on ka Team Estonia eelarves alaliitude osa, mitte ainult üksiksportlaste, treenerite või noorsportlaste toetamine. Me räägime ühest suurest potist.

Kes saavad olema sinu asepresidendid ja milline saab olema tippjuhtkonna roll sinu käe all?

Ma olen veendunud, et hetkel tippjuhtkond ei kasuta oma potentsiaali EOK juhtimisel piisavalt ära. Õigemini EOK ei kasuta tippjuhtkonna potentsiaali ära.

Ma leian, et meil on täitevkomitee ja meil on häid spetsialiste eritasanditel ja nende potentsiaal peaks olema paremini ära kasutatud. Hetkel on oma nõusoleku asepresidendiks kandideerida 12 inimest. Kõik on väga head või väga-väga head kandidaadid. Mina pean omale sobivate kandidaatidega läbirääkimisi.

Erki Nool on oma nõusoleku andnud, kui sa küsid sellele küsimusele vastust. Ühest asepresidendist ei piisa, kuid Erki on kindlasti väga hea kandidaat.

Sind esitas EOK presidendiks 17 EOK liiget. Kas sulle on vahepeal toetust juurde tulnud?

Ma olen pidanud läbirääkimisi väga paljude täiendavate alaliitudega, kellega osadega ma vestlesin ka enne. Ma usun, et toetust on lisandunud, aga valik tehakse 11. oktoobril.

