Horse Show 140 cm takistustega parkuuri võit läks Usbekistani

Pikalt juhtis 140 cm takistustega parkuurivõistlust Läti olümpiasportlane Kristaps Neretnieks, kes läbis raja ajaga 52,34, ent lõpuks andis see talle teise koha.

Esikoha võttis Abdullajev hobusega Otto van de Achterhoek, kes läbisid raja ajaga 51,71. Ka kolmas oli Usbekistani sportlane, Bekzod Kurbanov hobusega Matts V.G., kelle ajaks märgiti 53,59.

Parima eestlasena oli Lissy-Ann Tilk hobusel Jump of Ckv kaheksas, nende koguajaks oli 60,63. Tema ette jäid veel leedukad Matas Petraitis ja Irmantas Grikienis, rootslane Viktor Melin ning soomlanna Pipsa Koski.

Enne võistlust:

Juba 21. korda Tallinnas toimuval võistlusel stardib tänavu kolme päeva jooksul 147 sportlast 12 riigist 230 hobusel. Teiste seas asuvad võistlustulle mitmed viimastel olümpiamängudel võistlenud sportlased.

"Meil on koolisõidus Poola esindaja olümpiamängudelt kohal ja ka Leedu esindaja olümpiamängudelt ning ka meie oma Dina Ellermann," loetles võistluste direktor Riina Pill ERR-ile. Ma arvan, et nende vahel saab siin see jõukatsumine olema."

"Takistussõidus samuti on olümpial käinud lätlane Kristaps Neretnieks. Samas on ka Rootsi esindaja väga tugev, ka Usbekistanist on sel aastal ratsutajad, nii et siin võib juhtuda kõike."

Võistluste raames peetakse maailmakarika etapid kooli- ja takistussõidus ning publiku poolt palavalt oodatud kuue takistusega sõit.

Otseülekanne avapäeva õhtusest programmist algab ERR-i spordiportaalis kell 18.00. ETV2 ekraanilt saab võistlust jälgida alates kell 20.00. Saatejuhiks on Hanna Hinsberg ning kommentaatoriks Katrin Pill.