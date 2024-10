Tallinnas võistlevad mitmed olümpiaratsutajad

Tänavuse aasta suurimal ratsavõistlusel Eestis on tunda olümpiahõngu. Kolme päeva jooksul võistleb 147 sportlast tosinast riigist. Starti on tulemas ka kahtedel viimastel olümpiamängudel võistelnud ratsutajaid.

"Meil on koolisõidus Poola esindaja olümpiamängudelt kohal ja ka Leedu esindaja olümpiamängudelt ning ka meie oma Dina Ellermann," loetles võistluste direktor Riina Pill ERR-ile. Ma arvan, et nende vahel saab siin see jõukatsumine olema."

"Takistussõidus samuti on olümpial käinud lätlane Kristaps Neretnieks. Samas on ka Rootsi esindaja väga tugev, ka Usbekistanist on sel aastal ratsutajad, nii et siin võib juhtuda kõike."

Tokyo olümpial osalenud ja suvel Pariisi mängudel 74 takistussõitja konkurentsis 56. koha saanud lätlane Kristaps Neretnieks on alati võimalusel Horse Show ajal Tallinnas.

"Tallinna võistlus on üks minu lemmikuid," lausus võistluse kuue aasta tagune võitja. "Eesti publik on alati võrratu. Ma tunnen ennast nagu kodus, sest siia tuleb ka palju lätlasi. Tegemist on väga hea võistlusega. Üritan siia võistlema tulla igal aastal, kui mul parajasti ei ole Euroopas suuremaid võistlusi. Mulle siin meeldib."

Tallinn International Horse Show otseülekanne algab reedel, 4. oktoobril kell 18.00 ERR-i spordiportaalis. ETV2 ekraanilt saab võistlust jälgida alates kell 20.00.