Pärnu takistussõidu maailmakarika etapi võit läks Leetu

155 cm kõrguste takistustega võistlusel asus starti 16 sportlast, kellest pääses puhta tulemusega ümberhüpetele kolm, nende seas ka kahtedel olümpiamängudel Lätit esindanud Kristaps Neretnieks hobusega Valour ning Leedu sportlane Matas Petraitis hobusega Nicko P.

Esimesena ümberhüpetel startinud Neretnieks tegi kiire sõidu, kuid kogus kaheksa karistuspunkti. Talle järgnenud Petraitis üritas samuti kiiret sõitu, kuid lõpetas ümberhüpped nelja karistuspunktiga. Viimasena starti tulnud Petrovas suutis veidi aeglasema sõiduga läbida ümberhüpped puhtalt ning saavutas sellega sõidu ja maailmakarika etapi võidu.

Gunnar Klettenberg hobusega San Sebastian Autor/allikas: Gunnar Klettenberg hobusega San Sebastian

Parima eestlasena saavutas parima koha Gunnar Klettenberg hobusega San Sebastian, kes läbisid põhiparkuuri puhtalt, kuid jäid ümberhüpetelt välja ületatud normiaja tõttu kogutud kolme karistuspunkti pärast. Sportlase tulemuseks jäi seega viies auhinnaline koht.

CHI Pärnu on Pärnumaal Maris talus kolm nädalat vältav rahvusvaheline ratsaspordivõistlus, kus sportlased üheksast riigist võtavad omavahel mõõtu koolisõidus, takistussõidus, kolmevõistluses ning rakendispordis. Sündmuse raames peeti ka maailmakarika etapid kooli- ning takistussõidus.