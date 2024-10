Relander avapäeva 12. kohast: Ipsylon hüppas puhtalt ja rahulikult

Parima eestlasena oli Lissy-Ann Tilk 43 võistluspaari seas kaheksas. Viimasele auhinnalisele ehk 12. kohale tuli suvel Pariisi olümpiamängudel osalenud My Relander, kuid seekord mitte oma põhihobuse Experdiga, vaid suure ratsu Ipsyloniga.

"Ma jään väga rahule. Ta hüppas puhtalt ja rahulikult," kinnitas Relander ERR-iga rääkides. "Täna oligi eesmärk saada hea tunnetus ja sihime siis homseid kõrgemaid sõite maailmakarika poole. Expert sõitis täna toreduse mõttes lihtsalt seda madalamat sõitu, aga kui võimalik, siis ma plaanin ikkagi mõlemaga sõita maailmakarikat."

Möödunud aasta Tallinna MK-etapi võitja Madis Morna oma hobuse Herbertiga läksid sõitma kindla peale, et järgmistel päevadel juba kõrgeid kohti püüda.

"Ta on mul nüüd natukene olnud pausi peal, meil on esimene sisevõistlus. Ma sain natukene naljaka vea seal süsteemi peal raja lõpu poole ja siis mõtlesin, et teeme kindla peale, et meil oleks suuremas sõidus natukene hoolsam hobune," tõdes Morna.

Tallinn International Horse Show raames toimuvat koolisõidu maailmakarika etappi kannavad laupäeval üle ERR-i spordiportaal ja ETV2.