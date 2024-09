Erich Teigamägi: EOK põhivaldkond peaks olema saavutus- ja tippsport

Tere tulemast! Miks otsustasite kandideerida EOK presidendiks?

Aasta tagasi pöördusid mitmed päris suured ja suurt harrastajate hulka Eestis omavad alaliitude juhid minu poole küsimusega, kas äkki? Sai räägitud, kuid arvasin, et veidi vara on sellel teemal sisulisi otsuseid teha, aga kuna kevadel läks see diskussioon jälle lahti, siis vaadates tagasi oma spordijuhtimises oleva karjääri peale, mis läheneb 25 aastale, leidsin, et miks ka mitte.

Äsja toimunud Pariisi olümpiamängud võimendasid kriitikat Eesti spordijuhtide suunal, sest Eesti koondis ei võitnud olümpial ühtegi medalit. Meie olümpiakoondis oli ka loodetust väiksem. Kes või mis on süüdi, et meie tippsport ei ole paremas seisus nagu olümpia näitas?

Väga paljudel meie nii-öelda rahvuslikel aladel on konkurents tihenenud ja ka nende võistlejate arv kokku, kes olümpiamängudele pääsevad, on vähendatud. Näiteks kergejõustikus on see koguarv vähenenud ligi 300 sportlase võrra.

Samas ma tahaksin tähelepanu pöörata sellele, et vaatamata väikesele koosseisule ja medalita jäämisele, oli meie koondis keskmiselt väga edukas. Üle poolte meie koondislastest jõudsid esikümnesse, mis on päris haruldane ühe koondise kohta.

Oled ka varasemates intervjuudes öelnud, et EOK fookus peab olema eelkõige tippspordil. Kui see praegu päris nii ei ole, siis mida tuleks muuta?

Ma olen jah seisukohal, et EOK põhitegevus peaks olema saavutus- ja tippspordi valdkond. Jah, meil on oluline omada seisukohti kõigis sporti puudutavates küsimustes, aga saavutus- ja tippsport on need valdkonnad, millele mina, kui ma osutun valituks, kavatsen põhjalikult tähelepanu pöörata. Ma arvan, et me pühendame ka täna piisavalt palju tippspordile, aga võib-olla mõningane fookus on natukene hajunud.

Samas selles suunas on samme astutud. EOK on oma majast välja viinud liikumisharrastuse, loonud sihtasutuse Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse, mis tegeleb professionaalsel tasemel liikumisharrastuse propageerimisega ning minu arvates EOK selle valdkonnaga tegelema ei pea.

Millist tagasisidet oled seni alaliitudelt saanud ning mida oodatakse uuelt EOK presidendilt? Võib-olla ongi rohkem neid, kes ei soovi suuri muutusi.

Kahjuks või õnneks keskendub diskussioon rahale. Erinevatel alaliitudel ja spordiliitudel on loomulikult väga erinevad vajadused. Nad toovad välja oma kitsaskohti ning ma arvan, et EOK-l võiks tulevikus olla roll alaliitude ja spordiliitude tugevdamisel. Selleks, et meil jätkuvalt kasvaks tippsportlasi. Toetus alaliitude suunal peab olema mitte ainult rahaline, vaid tuleb pakkuda ka koolitusi, seminare ja arendada kommunikatsiooni.

Olümpiaprintsiip "Tähtis pole mitte võit, vaid osavõtt" ilmselt EOK presidendi valimiste puhul ei kehti. Kui veel lühidalt kokku võtta, mis on Sinu trumbid selles valimisvõitluses ja kui suureks hindad oma võiduvõimalusi?

Ma rõhutan veelkord, et tulen otse põllult. Ma olen ligemale 25 aastat olnud spordi administreerimise juures. Olen töötanud väikestes spordiorganisatsioonides, loonud spordiklubi, juhtinud suurt ja edukat alaliitu, osalenud 15 aastat rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide töös ja ka seal päris vastutavaid ülesandeid saanud ja täitnud. Nii et ma arvan, et see ongi minu trump. Ma tunnen spordi nii-öelda köögipoolt päris palju.

Aitäh stuudiosse tulemast ja soovin edu!