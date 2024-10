Urmas Sõõrumaa: Team Estonia peaks olema eraldiseisev sihtasutus

"Minu valimisprogramm sai teoks hästi intensiivse ja kuu aja pikkuse suhtlemise tulemusena. Mul on olnud sadu kohtumisi, kõnesid ja mõtisklusi. Elu on aga selline, et see teeb pidevalt korrektuure. Nagu oleme viimastel aastatel näinud, siis tuleb osata ka ootamatustega hakkama saada. Nagu targad mehed on öelnud: "Kui tahad edasi minna, siis plaan peab olema". Kui midagi tuksi läheb, läheb ka plaan tuksi ja sellega ka kogu üritus," alustas Sõõrumaa pressikonverentsil.

"Programmi nii-öelda selgrooks on see, et Eesti riigis tuleb eelkõige lähtuda seadustest ja seadus ütleb, et spordielu riigis korraldab riik. Järgmisena kohalikud omavalitsused ja spordiorganisatsioonid. EOK on kogu spordi- ja liikumise katuseorganisatsioon. Minu programm käsitleb kõiki neid tasandeid, mida riik on kinnitanud spordipoliitika alustena."

Sõõrumaa nimetas enda asepresidendikandidaatideks olümpiavõitja Erki Noole, Eesti Võrkpalliliidu presidendi Hanno Pevkuri, Eesti Käsipalliliidu presidendi Kristina Kallase ning endise Rahvusvahelise Orienteerimisföderatsiooni presidendi Leho Haldna. Nool kandideerib EOK asepresidendiks ka Erich Teigamägi leeris.

ERR-i spordiportaal avaldab Sõõrumaa tegevuskava täies mahus:

EESTI OLÜMPIAKOMITEE ON KOGU EESTI SPORDI JA LIIKUMISE KATUSORGANISATSIOON

EOK strateegilised eesmärgid ja prioriteedid

EOK strateegiline eesmärk on tagada koos riigiga konkurentsivõimeline keskkond tippspordi arendamiseks ja Eesti väärikaks esindamiseks, laiapõhjaliseks saavutuspordiks ning tippspordi järelkasvuks ja elukvaliteeti ning tervena elatud aastate kasvu mõjutavaks liikumisharrastuseks.

Eesti spordipoliitika visioon ja eesmärk aastani 2030

Aastal 2030 vastab Eestimaa inimeste vaimne ja kehaline tasakaal ning heaolu Põhjamaade tasemele. Liikumisel ja spordil on oluline kasvav roll eestimaalaste elujõu (-tahe) edendamisel, rikka elukeskkonna loomisel ja Eesti riigi hea maine kujundamisel.

Eesti riigi hea maine rajaneb elujõulisel ja väärikal elanikkonnal, kelle sporditegevus, saavutused ning esindatus on rahvusvaheliselt tunnustatud.

Põhimõtted ja väärtused

Liikumine ja sport on Eestis sotsiaalselt ja majanduslikult oluline tulemusvaldkond, mille arengut suunab riik. Liikumine ja sport rajanevad väärtustel, milleks on aus mäng, ühtekuuluvus, kaasamine ja avatus ning tervislik ja aktiivne elu.

Tippsport on võistlusspordi äärmuslik vorm

Team Estonia peaks olema eraldiseisev sihtasutus, et olla globaliseeruvas maailmas fokusseeritud ja paindlikum, kui talle loomisel (2019) pandud ülesannetes. Selle eesmärgiks on OM-idel, MM-idel ja teistel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel medalite võitmine, tuua Eesti riigile tuntust ning avaldada positiivset mõju meie elanikkonna sportimisele.

Team Estonia on Eesti tippspordi toetamise süsteem, et tagada kõik vajalik maailma absoluutses tipus läbilöömiseks (treenerid, teadus ja tehnoloogia jne) ning toeab eelkõige neid sportlasi, kelles on ainest tipus läbilöömiseks, keskendudes nii täiskasvanutele, juunioritele kui ka noortele ning valiku otsuste tegemisel kaasatakse ekspertarvamusi ja tänapäevaseid tehnoloogiaid.

Saavutusspordi eesmärk on eelkõige tagada võistlusspordi laiapõhjaline kandepind

Saavutusspordi arendamisel on prioriteediks laste ja noorte mitmekülgne treeningtegevus spordiklubides ja spordikoolides.

Väärtustada laste ja noorte sihipärast sporditegevust ja täiendada selle valdkonna toetussüsteeme. Luua ja arendada piirkondlikke ning üleriigilisi õppe- ja treeningkeskusi. Leida täiendavaid vahendeid Audentese spordikoolile tipptasemel treenerite palkamiseks ja kõrgtasemel treeningtehnoloogiate omandamiseks. Tagada saavutussportlastele laiapõhjaline tugiteenuste kättesaadavus. Luua tippsaavutustele orienteeritud sportlastele kõrgkoolides ja jõustruktuurides tingimused rahvusvahelisel tasemel konkureerimiseks. Arendada tippspordi konkurentsivõime tagamiseks spordivaldkonna teadus- ja arendustegevust. Teha aktiivset koostööd ülikoolide ja spetsialistidega, et kaasata treenimiseks kaasaegseid tehnoloogiaid ning spetsiaalseid treeningsimulaatoreid. Töötada välja strateegia, kuidas leida talente neile traditsioonilistel ja sobivatel spordialadel. Leida võimalus toetada uute ja meie rahvusele sobivate spordialade arendamist rahvusvahelistel tiitlivõistlustel läbi löömiseks, näiteks 3x3 korvpall, rannavõrkpall, seinaronimine jne.

Strateegilised eesmärgid ja priorteedid

Liikumisharrastus ehk massisport

Terve ja liikuv rahvas on eduka ja õnneliku ühiskonna alus. Toetades massisporti ja laiapõhjalist spordiga tegelemist koolis, loome laia baasi andekate sportlaste valikul. Koolispordi toetamisega anname täiendava mahu meie treenerkonna hõivatusele ja spordirajatiste efektiivsele kasutamisele.

Eestimaalastest liigub praegu iga kolmas (400 000 inimest) teadlikult. Et jõuda liikumisaktiivsuses ja osalejate arvus Põhjamaade tasemele, peaks aastaks 2028 liikuma teadlikult vähemalt 600 000 eestimaalast. Selleks tuleb kujundada eri vanuserühmadele võimalikult sobivad sportimis- ja liikumistingimused.

Tõhustada Liikumisharrastuse Kompetentsikeskuse tegevust koos spordiühinguga Jõud, Koolispordiliidu ja maakondlike ning suuremate linnade spordiliitude ja spordiametitega.

Jätkata Sport Koolis pilootprojektidega, kuni sellest saab haridussüsteemi loomulik osa, järgides WHO soovitust – iga laps liiguks vähemalt 7 tundi nädalas aktiivselt (juhendatult). Elukestva liikumis- ja spordiharrastuse alused luuakse liikumisõpetuse abil lasteaedades ja koolides, et õpetada eluks vajalikke põhioskusi ja innustada sportimisest rõõmu tundma.

Juurutada riigikaitseõpetuse osaks ka vaimne ja füüsiline valmisolek riiki kaitsta. Eesmärgiga, et sõjaväeteenistus ei peaks algama füüsilise valmisoleku aluspõhja loomisega.

Toetada massispordisündmuste korraldamist, mis kaasab ka harrastussportlasi. Mõjutada ühiskonda (sealhulgas valitsus) looma süsteemi, mis motiveerib inimesi tahtma olla terve ilma ravi ja rohtudeta (maksusoodustused jne). Mõjutada nn liikumisretseptide kasutuselevõttu Tervisekassa toetusel.

Laiendada oluliselt firmaspordi kandepinda ühendamaks kordades rohkem ettevõtteid, tehes koostööd Tööandjate Keskliiduga. Eesmärk vähendada vähesest liikumisest ja istuvast eluviisist tingitud tervisevaegusi.

Treenerid

Treenerite arendamine tuleb seada riiklikuks prioriteediks ja suurendada oluliselt magistriõppega treener-õpetajate arvu. Eestis on 4300 atesteeritud treenerit, lisaks umbes 2000 juhendajat, kellest alla 2000 töötab põhikohaga.

Tuleb leida lahendusi riigi kärpeprogrammist tuleneva kompenseerimiseks. Tõhustada ja kaasajastada treenerite koolitusprogramme. Leida koos riigiga võimalus magistriõppes õppivate treenerite ja pedagoogide arvu kasvuks.

Tegeleda, et kvalifitseeritavate treenerite palga- ja sotsiaaltagatised võrdsustuks õpetajate tagatistega. Leida vahendeid ja laiendada Audentese Spordigümnaasiumis õppijatele treeneri 3-kategooria kutse omandamist.

Sporditegemisel koolis on õpetajate-treenerite koolitus kohandatud liikumise ja sportimise lõimitud õpetuseks. Tippspordi treenerite koolitus on kohandatud eelkõige tippspordi treenimise vajadusest lähtuvalt.

Sporditaristu

Sporditaristu rajamine vajab riigi ja KOV-ide kokkulepet. Spordi infrastruktuuri rajamisel tuleks kolmandaks osapooleks kaasata erasektor, kellele jääb hilisem haldusvastutus.

EOK peab võtma eestvedaja rolli olümpiaujula rajamiseks koos riigi ja Tallinna linnaga; pallimängu treening- ja võistluskeskuse loomine Audentese piirkonda; multifunktsionaalse suurhalli rajamine (10 000-15 000 pealtvaatajat) koos riigi ja erainvestoritega, parendada ja täiendada teisi spordirajatisi; jätkata investeeringuid olulistesse spordiobjektidesse; jätkata ja täiendada spordirajatiste tunnustamist.

Sport kui majandusharu ja spordi rahastamine

Spordi kui majandusharu käive on vähemalt üks miljard eurot aastas, millest riigile laekub sadu miljoneid maksutulu. Riigi osa on 50 miljonit eurot, KOV-idel 100 miljonit eurot, inimeste enda osalus 130 miljonit, sponsorlused 50 miljonit, spordikaubandus 240 miljonit; lisaks sporthobused, sportautod, paadid, jahid, auto, moto, kardid jne, samuti spordivõistlustelt ja spordi massisündmustest tulenev rahavoog.

Peamisteks tegevusteks tuleb jätkata teavitustööd nii liikmete hulgas kui ühiskonnas tervikuna. Luua tehniline platvorm "Spordikapital", kus ettevõtted ja eraisikud saaks spordile ning sportlastele panustada, saades enda teost ja suhtumisest tagasisidet ning tunnustust. Leida maksukärbetest puudutatud väiksematele ja piirkondlikele alaliitudele toetust vähemalt 100 000 euro ulatuses. Otsida võimalusi ka väiksemate ja vähem tuntud spordialade tegemiste ning saavutuste kajastamiseks.

Kaasata eksperte ja spetsialiste õpetamaks sportlasi ja organisatsioone tänapäevaste vahenditega turundama ning sponsorsuhteid looma. Pakkuda spordimanageri õpetust ja abi. Jätkata teavitustööd kulude kohta, mis on tingitud vähesest liikumisest ja istuvast eluviisist. Nende kulude hinnanguline suurus on vähemalt 500 miljonit eurot aastas. Otsida toetusvõimalusi korraldamaks rahvusvahelisi spordi tiitlivõistlusi Eestis.

EOK struktuur ja juhtimine

Lähtume põhimõtetest, et kehtivad seadused, EOK põhikiri, EOK Täiskogul püstitatud ülesanded. EOK president ja EOK täitevkomitee on EOK liikmete poolt valitud, et planeerida EOK strateegilist tegevust, korraldada EOK juhtimist ning teostada järelevalvet peasekretäri poolt juhitava sekretariaadi üle.

EOK president juhib ja korraldab täitevkomitee tööd ja esindab EOK-d ning asepresidendid kureerivad neile määratud osa.

Erki Nool - tipp- ja saavutussport, Team Estonia Kristina Kallas - sport ja liikumine kõikide koolitasanditega seonduvalt, kogu treenerite ja juhendajatega seonduv Hanno Pevkur - pallimängude ja võistkonnaaladega seonduv Leho Haldna - organisatsioon ja liikumisharrastus laiemalt, sport kui majandusharu

EOK täitevkomitee töö tõhustamiseks saavad kõik täitevkomitee liikmed kureerida vähemalt ühe toimkonna tööd.

Võimalikud toimkonnad ja juhtimisüksused: Team Estonia; saavutussport; liikumisharrastus; koolisport; treenerid-juhendajad, kohtunikud ja muud spordi taustajõud; piirkondlikud ja linnade spordiliidud; tehnikaspordi alaliidud; võitlusspordi alaliidud; ülikoolisport; sport ja kaitsejõud; spordimajandus, spordi turundus, spordi nähtavus; väiksemate spordialaliitude toetustoimkond; sporditaristu toimkond; õiguse ja spordieetika toimkond.

Iga täitevkomitee liige teeb täitevkomitee korralistel koosolekutel oma toimkonna tööst üks-kaks ettekannet aastas.

Samastan ennast mõttega, mida ütles kindral Johan Laidoner Eesti spordiliikumise 20. aastapäeval: "Olen jälginud meie spordiliikumist rahuldustundega. Olen andnud talle osa endast ja annan seda ka edaspidi, sest olen hinnanud temas esmajärgulise tähtsusega riiklikku tegurit igale rahvale, kes tahab olla terve, elujõuline ja võimas."

Urmas Sõõrumaa, EOK presidendikandidaat