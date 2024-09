Narva maleolümpiast: koondises peab viis tugevat mängijat olema, et üldse konkureerida

Eesti naiskonna ainus elukutseline mängija Mai Narva jäi lõppresultaadiga rahule. "Ma arvan, et see on aktsepteeritav tulemus, sest see on meie stardiasetusest [38. - ERR] eespool. Kui võtta, et 169 riiki osales, siis 33. koht on päris hea. Võistkonnana jäime rahule, sest kaotasime küll kõige tugevamatele tiimidele, aga samas võitsime kõiki nõrgemaid," rääkis Narva ERR-ile.

"Individuaalselt ma endaga väga rahule ei jäänud, aga mõned head mängud ikkagi olid. Eriti rahule jäin sellega, kui alustasin matši käiguga D4 ja võitsin sellega ühe väga ilusa partii."

Nii avatud kui ka naiste võistlusklassis krooniti võitjaks India koondis. "Eks suurriikidele on raske vastu saada, kuna neid on lihtsalt nii palju. Samuti on Aasias male väga teemas praegu ehk seal on neil lapsest saati oma taustatiimid. Niimoodi sünnivadki geeniused ja kui neid sünnib nii palju, siis ongi väga raske vastu saada."

Mida tuleks Eestis teha, et meil oleks võimalik suurriikidega konkureerida? "Malet peaks populariseerima, et meil oleks rohkem tugevamaid mängijaid, sest statistiliselt on Eestil päris raske. Koondises peab viis tugevat mängijat olema, et üldse konkureerida. Praegune seis pole kahjuks selline," lisas Narva.