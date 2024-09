Ringkonnakohus muutis osaliselt sumotreener Rannikmaale mõistetud karistust

Tartu ringkonnakohus nõustus Viru maakohtu eelmise aasta 1. novembril tehtud otsusega, et Riho Rannikmaa on süüdi teise inimese kehalise väärkohtlemisel valu põhjustamises.

Samas leidis ringkonnakohus, et Rannikmaa pole kannatanule tervisekahjustusi tekitanud. Sellest tulenevalt muutis ringkonnakohus Rannikmaale mõistetud karistust ja esimeses astmes tekkinud kohtumenetluse kulude jaotust.

"Kuigi ringkonnakohus leidis, et Riho Rannikmaa ei tekitanud enda õpilasele tervisekahjustust, kinnitas kohus siiski kogenud judotreeneri süüd kehalises väärkohtlemises ning karistas teda selle eest tingimisi rahalise karistusega, mida ei pöörata täitmisele kui ta ei pane ühe aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu," sõnas ringkonnaprokurör Marge Voogma.

"Prokuratuur tutvub põhjalikult tänase Tartu ringkonnakohtu otsusega ja otsustab seejärel kas esitada riigikohtule kassatsioon või mitte," lisas Voogma.

Süüdistuse kohaselt lõi Rannikmaa 2021. aasta 22. septembril Vinni spordihoone treeningsaalis judo-sumo treeningu ajal alaealist tahtlikult rusikaga vastu pead, millega põhjustas kannatanule tahtlikult füüsilist valu ja tervisekahjustusi.

Viru maakohus määras mullu novembris Rannikmaale rahalise karistuse 2940 eurot ning menetluskuluna mõisteti temalt Eesti riigi kasuks välja sundraha summas 1087,50 eurot.

Ringkonnakohtu hinnangul järeldus tõenditest, et Rannikmaa lõi kannatanut ühe sõrme nukiga vastu kukalt. Kolleegium leidis, et süüdistatava löök polnud pelgalt väheoluline kehaline kontakt, vaid valu tekkimine oli ka objektiivse kõrvalseisja seisukohalt löögi tüüpiline tagajärg.

Rannikmaad süüdistatakse lisaks valu põhjustamisele ka tervisekahjustuse tekitamises. Ringkonnakohtu hinnangul jääb olemasolevate tõendite põhjal tervisekahjustuse tekkimise osas üles kahtlus.

"Süüdistatava eesmärk oli kannatanu tähelepanu juhtimine, ühestki välisest asjaolust ei nähtu, et lööki oleks rakendatud suuremat jõudu. Keegi ülekuulatud inimestest ei väida end olevat muhku näinud. Inimese kolju ei ole sile ning eriti kukla piirkonnas katsudes on tunda erinevad kumerused. Vaid kukalt katsudes öelda, kas tegemist on tavapärase olukorra või löögi tagajärjel tekkinud muhuga, on äärmiselt keeruline." Kuna kahtlust pole võimalik kõrvaldada, tõlgendati seda süüdistatava kasuks.

Arvestades süüdistuse tõendatuks lugemist oluliselt väiksemas mahus, muutis ringkonnakohus mõistetud karistust ja esimese kohtuastme kohtumenetluse kulude jaotust. Ringkonnakohus muutis karistuse individualiseerimise viisi ehk jättis süü minimaalset suurust arvestades karistuse tingimisi üheaastase katseajaga kohaldamata. Samuti tegi ringkonnakohus uue otsuse, millega mõistis Eesti riigilt Rannikmaa kasuks maakohtu menetluses tekkinud õigusabi kulud. Eesti riigi kanda jäävad ka Rannikmaa ringkonnakohtus tekkinud õigusabi kulud.

Tartu ringkonnakohtu otsus ei ole veel jõustunud.

Rannikmaa: ma ei ole kedagi rusikaga löönud

Rannikmaa ise väitis juunikuus ERR-ile, et oksas õpilast nõrgalt sõrmenukiga selleks, et juhtida tähelepanu ohtlikule orukorrale, kus järgmine hüppaja võis maandudes lapsele peale kukkuda.

"Rusikaga ma ei ole kedagi löönud. See oli treeningu käigus, kui oli ohtlik olukord, et oleks võinud treeningpartner sellele neiule peale hüpata. Ma müksasin teda nii, nagu ukse peale koputatakse, et ta istuks oma kohale, näoga sinnapoole, kus tegevus toimub."

"Selge see, et see on vandenõu minu vastu. Praegu, enne kui pole otsust välja kuulutatud, ma ei hakka nimetama nimesid, kes selle taga on," sõnas ta.