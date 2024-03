Joshua lõi vabavõitluse eksmaailmameistri kindlalt nokauti

34-aastase briti üleolek oli ilmne. Ta saatis kohtumise jooksul kamerunlase kolm korda põrandale, millest viimane kujunes otsustavaks, sest kohtunik lõpetas vastasseisu juba teises raundis.

Võit suurendas Joshua võimalusi tõusta tagasi raskekaalu troonile. Tänavu mais võitlevad raskekaalu tiitli eest tema kaasmaalane Tyson Fury ning WBA, IBF-i, WBO ja The Ringi meistrivöösid omav ukrainlane Oleksandr Ussõk.

Arvatakse, et selle kohtumise võitja peaks järgmisena just Joshuaga vastamisi minema. "Ma olen siin lihtsalt selleks, et võidelda," lausus Joshua pärast esitust. "Lähen nüüd tagasi oma puuri, lukustan end ja kui on aeg uuesti võidelda, lastakse mind taas välja."

37-aastane Ngannou, kes perioodil 2021-2023 hoidis vabavõitluse organisatsiooni UFC raskekaalu meistrivööd, vajas pärast Joshua löökide talumist pisut turgutamist. Tema esitusest oodati pisut rohkem, sest mullu oktoobris Furyga kohtudes kaotas aafriklane alles žürii kaks-üks otsusega.

2012. aastal Londonis raskekaalu olümpiavõitjaks kroonitud Joshua hoidis enda nimel WBA, IBF-i ja WBO meistrivöösid, kuni kaotas need 2021. aasta septembris Ussõkile.