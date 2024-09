Rannula: kõvaketas ei võta veel kogu infot vastu, aga peab rahule jääma

BC Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula rääkis pärast oma hoolealuste Meistrite liiga eelturniiril saadud 84:76 võitu Slovakkia meistri Levice üle, et hooaja algfaasis on mängupilt veel kõigil rabe ning otsustavas kohtumises tšehhide Nymburki vastu tuleb edasipääsuks teha parem esitus.

Kalev/Cramo oli sisuliselt kogu mängu jooksul eduseisus ja juhtis vahepeal ka 17 ning 16 punktiga, aga Levice tuli mõlemal puhul mängu tagasi, vähendades korraks vahe ka kolmele punktile. Ka viimased minutid läksid pingeliseks, ent Severi Kaukiaineni ja Tanel Kurbase resultatiivne mäng aitas Eesti klubi lõpuks siiski edasi.

"Loomulikult on siin palju millega nuriseda, üles-alla kõikumist oli palju, aga praeguses hooaja staadiumis on kõigil kõikumised. Kui närvilisus sisse tuleb, siis apse või paanikat tekib veel kõigil. Kokkuvõttes peab ikkagi rahule jääma," kinnitas Rannula telefoniintervjuus ERR-ile.

Kalev/Cramo tabas reedel kaugviskeid 42-protsendiliselt ja paistis silma meeskondliku mänguga, kui jagas 23 resultatiivset söötu vastaste 15 vastu. Kasper Suuroru arvele jäi kümme korvisöötu.

"Ühel hetkel me jõudsime sinna. Teise poolaja alguses tekkis mõõn selle pealt, et teadsime üritasime natuke liiga nähtavalt palli toppida, nad tõmbasid kaitses hästi keskele kokku ja oleks pidanud väljast viskeid rohkem leidma. Olen rahul, et Kasper pani lõpuks kümme söötu, leidis õiged söödukohad üles. Seda on võib-olla kõrvalt vaadata lihtne, aga kui on pinge peal ja väike väsimus ka, siis neid otsuseid ei ole lihtne teha. Kui leidsime viskajad üles, saime jälle ree peale tagasi," sõnas Rannula.

Kalev/Cramo pääses võiduga pühapäeval toimuvasse finaali, kus nende vastaseks on Tšehhi meister Nymburk. Selle kohtumise võitja pääseb edasi Meistrite liiga alagrupiturniirile, vastasteks on seal Galatasaray, Kreeka meeskond Promitheas ning Saksamaa tiim Rasta Vechta.

"Nymburk on ikkagi kvaliteetne sats, suurem osa mängijaid on sellised, keda teame ka nimepidi. Pink on pikem, kvaliteeti rohkem, aga nende mängu iseloom [Nymburk alistas oma poolfinaalis Trepca 84:78] oli sarnane meie omale - olid kümne punktiga ees, aga lõpus läks närviliseks ja oli ka ärevust õhus. Täiesti erinevad vastased, Nymburk on jõulisem, kvaliteetsem, kaitses agressiivsem. Nende vastu peame parema esituse tegema kui täna," võrdles peatreener eelturniiri vastaseid.

Kalev/Cramo suvine täiendus, ameeriklasest tagamängija Arik Smith piirdus reedel pooleteise minutiga. "Eks plaan oli talle neid lühikesi set'e rohkem anda, aga olime valmis, et kui ta pole kuu aega mänginud, saab sellies mängus raske olema. Kahjuks tema pooleteise minutiga tuli kohe -8 ja rohkem ei saanud riske võtta. Kindlasti Nymburki vastu uuesti ja nii see sisselamine tulebki. Kui tulevad mõned õnnestumised ja saab jalad alla, siis lõppude lõpuks on ta meile vajalik mängija," kinnitas Rannula.

Mis Kalev/Cramot nüüd järgmise 48 tunni jooksul ootab? "Nagu sellisel turniiril ikka: järgmine päev on taastumise päev ja meile [treeneritele] suur tööpäev. Peame peensusteni need Nymburki asjad lahti võtma ja eks me siis vaatame, kui palju infot mängijatele anname. Eriti praeguses hooaja faasis ei võta kõvaketas veel kõike infot vastu, tuleb seda mõõdukalt anda. Eelkõige, et oleks vaim valmis ja võimalikult värske. Pigem treenerite jaoks kaks rasket päeva, mängijad peavad võimalikult hästi taastuma," sõnas Kalev/Cramo peatreener.