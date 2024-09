Laak alustab klubihooaega: võib-olla osatakse mu vastu paremini valmistuda

Koduklubi juurde naasis diagonaalründaja Kertu Laak pärast Eesti koondisega Ljubljanas Sloveenia vastu peetud EM-valikmängu. Poolas alustab ta karjääri teist hooaega juba kõlavalt nime teinuna, sest debüüthooajal tõusis ta sealse meistriliiga parim skoorijaks.

"Ma tahan näha, kuidas ma seal suudan areneda see aasta. Kindlasti nagu võistkonnal, nii on ka minul mingid pinged peal. Võib-olla mind tuntakse nüüd seal paremini ja osatakse minu vastu paremini valmistuda. Sellega ma pean arvestama, aga kindlasti ma tahan teha kõvasti tööd ja olla võistkonnale piisavalt kasulik," ütles Laak.

Eelmisel hooajal tuli Laak Bielsko-Biala naiskonnaga Poola karikavõitjaks ja teenis meistivõistlustel pronksi. Et tänavu Poola meistriliigas üht kindlalt soosikut enam pole, siis seisab ees tasavägisem võitlus.

Bielsko-Biala naiskonna ootuste latt on kõrge. "Omajagu see paneb ka pingeid peale, et oleme karikavõitjad ja pronksmedalivõitjad, aga ma arvan, et see annab sellist head enesekindlust ka," ütles Laak.

Kogu suve Eesti koondisele pühendanud Laaki ootavad koduklubiga oktoobrist juba ees ka inspireerivad mängud Euroopa Meistrite liigas. Uuenenud koosseisuga võideti värskelt Poolas peetud sõprusturniir. Suured ootused Poola liiga mullusele parimale diagonaalründajale suurt stressi enam ei tekita.

"Ma üritan jah, et see ei tekitaks," selgitas Laak. "Selles mõttes on see ära teenitud asi, et mind osatakse karta, aga eks vaatame, mis seal saama hakkab. Meil on võistkonnal piisavalt kvaliteeti, ka teistel postitsioonidel piisavalt ohtlikud mängijad."

Eesti parim naisvõrkpallur saab uue hooaja esimese tähtsa trofee eest võidelda juba laupäeval kui tema koduklubi läheb valitseva Poola meistriga vastamisi superkarika võitja selgitavas duellis.