Korraldustöö kõrvalt esikoha saanud Kivistik: üks emotsionaalsemaid võite

27. Tartu Rattamaratonist jäi lisaks suurepärasele ilmale kahtlemata meelde ürituse ühe olulisema korraldaja Gert Kivistiku võit. Eesti maanteeprofid seekord kaarte segamas ei olnud. 86-kilomeetrilise raja esimesel kolmandikul kujunes välja pea 15-meheline liidergrupp. Teiste hulgas kuulusid sinna mitu varasemat võitjat nagu Gert Jõeäär, Peeter Tarvis, vanameister Allan Oras, leedulane Eimantas Gudiškis, aga ka Tartu Rattamaratoni ehitusjuht Gert Kivistik.

Viimastele aastatele mõeldes ei mäleta niivõrd suure grupifinišiga kulmineerunud võistlust. 28-aastane Kivistik, kes nüüd enam profina ei sõida, tegeles tööülesannete ehk reklaamide, telkide, helitehnika, aedade ja elektri paigaldamisega kuni laupäevani. Pühapäeval oli temas piisavalt värskust, et finiš Gudiškise ja Tarvise ees võita.

"Eile ma veel päris kindel ei olnud, mis jalaga ma siia täna peale tulen. Sest päev läks ka ikkagi päris pikale ja kõik selle nädala trennid, mis ma teha jõudsin, tegin ainult õhtuti. Ettevalmistus just suurepärane ei olnud, aga üks emotsionaalsemaid võite," kinnitas Kivistik.

Suurepärase esituse pakkus kümnenda kohaga 15 aasta tagune maastikurattamaratoni Euroopa meister, praegu 48-aastane Allan Oras. Ka Oras töötas omal ajal Klubi Tartu Maratonis. Selle töö kõrvalt sõitis ta rattamaratonidel välja teise, neljanda ja viienda koha.

"Enne starti ütlesin Kivistikule, et kuule, sul jääb ainult see teine koht üle sõita nüüd. Kui ma teda lõpus õnnitlesin – no esimene asi oli, et näe, ma sõitsin sinu tulemuse üle. Komplimendid võitjale. Väga-väga äge!" tõdes Oras.

Naistest võitis kindlalt Mari-Liis Mõttus, kes Tartu Rattamaratonil triumfeeris esimest korda. Edu lähima konkurendi ees oli üle nelja minuti. "Ma ei olnud kindel, mis seisus ma olen. Aga kuna eelmised maratonid näitasid, et tegelikult läheb vorm järjest paremaks, siis eks ma ikka läksin võidu peale sõitma. Aga et see vahe nii kindel oli, seda ma ei oodanud," sõnas Mõttus.

Tartu Rattamaratoni põhi- ja lastesõitudel tuli laupäeval ja pühapäeval starti üle 5000 ratturi.