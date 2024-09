Valgevenega kokku loositud Eesti rannajalgpallikoondis loobus veerandfinaalist

Eesti loositi veerandfinaalis vastamisi Valgevenega, kuid Eesti rannajalgpallikoondis Valgevene vastu ei mängi. Vastav otsus tehti juba varem, kuna omavaheline kohtumine oli teoreetiliselt võimalik varasematel turniiridel ja loosimistel. Täna kinnitati oma seisukoht veelkord üle, kirjutab Jalgpall.ee.

Seega teenis Valgevene tehnilise võiduga pääsu poolfinaali. Eesti jaoks jätkub turniir mängudega 5.–8. koha nimel.

Mängus Saksamaaga tuli avakolmandiku esimene ohtlik tegutsemine Rasmus Munskindilt, kuid paraku lendas pall rikošetist üle värava. Ka järgnenud nurgalöök ei läinud väravast palju mööda, kui löögile pääses Rauno Nõmmiko. Kuigi Eesti näitas kolmandikul kindlamat tegutsemist kui vastane, sai juhtvärava kirja Saksamaa: seitsmendal minutil teeniti penalti, mille realiseeris Jannes Peterson. Eesti vastas sellele kohe omapoolse väravaga: lahtimängu järel saatis keskpunktilt palli väravasse Juhan Lilleorg.

Teise kolmandiku alguses jäid eestlased taas tagaajaja rolli, kui vastane kasvatas edu kahele väravale. Esmalt skooris Tim Nicolas Kaufmann, Saksamaa kolmas tabamus läks kirja eestlaste omaväravana. Eesti üritas enda teist tabamust leida, kuid Lilleoru, Sander Lepiku ja Munskindi löögid olid Saksama väravavahi jagu. Eesti vähendas kaotusseisu kolmandiku viimasel minutil, kui Munskind karistuslöögist nahkkera kindlalt võrku toimetas. Veel lõpusekunditel oli tal võimalus enda tabamuste arv duubeldada, kuid pealelöök jäi nõrgaks ja maandus esipostis, kus oli väravavaht valmis.

Mängu 3:3 viigivärava vormistasid eestlased 25. minutil, kui Nõmmiko, Argo Alaväli ja Lepik mängisid omavahel kokku ning viimane resultatiivselt löögile pääses. Eesti eduvärav sündis kolm minutit hiljem, kui toimetas nurgalöögijärgses olukorras Nõmmiko palli kaitsemängijate ja väravavahi vahelt võrku. Ei olnud kaugel ka eestlaste viies tabamus, kuid enne jõudis sündida Saksamaa 4:4 viigivärav. Esimesel sakslaste üritusel oli kaitseblokk ees, kuid jätkurünnak tõi Niklas Sand tabamusest tulemuse, mis saatis meeskonnad lisaajale. Lisaaja ainsa ja otsustava värava eest kandis hoolt Alaväli, kes võitis kohe pärast vahetusest sekkumist palli enda valdusesse ja lennutas selle väravavahi jaoks püüdmatult võrku.

Koondise peatreener Andreas Anikole valmistab oluline võit ja mängijate mänguplaanist kinnipidamine suurt heameelt. "Taktika poolest meil kõik toimis – domineerisime, mängisime palliga rohkem, tekitasime võimalusi. Jäime 1:3 taha, aga see oli aja küsimus, millal suudame veel väravaid lüüa ja meie õnneks oli meil selleks aega. Tunnet, et me ei võidaks või et rong kaheksa parema sekka on läinud, ei olnud kordagi. Teadsime, et meil on selg vastu seina ja peame võitma normaalajal, kõige hullema stsenaariumi korral lisaajal, et edasi pääseda. Juhtus viimane, aga kõik on hästi ja tunne on hea," rääkis Aniko pärast kohtumist.

Eesti kindlustas võiduga endale oma alagrupi kolmanda koha, ühtlasi ka koha turniiri kaheksa parema meeskonna seas.

Euroliiga Superfinaali A-alagrupi tulemused:

Hispaania – Saksamaa 5:2

Eesti – Itaalia 2:6

Hispaania – Eesti 5:2

Itaalia – Saksamaa 2:2, 4:3

Saksamaa – Eesti 4:4, 4:5