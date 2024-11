Mägi lõpetamist ei kaalunud: mul on veel piisavalt ideid, värskust ja jaksu

Suur osa Eesti kergejõustikukoondisest treenib sel nädalalõpul ühiselt Käärikul. Reedeõhtuse harjutuskorra viis läbi Mägide treeninggrupp – treeningut juhendasid teenekad Anne ja Taivo Mägi.

32-aastane Rasmus Mägi on pärast kahe tiitlivõistlusega suve seadnud fookuse järgmisele hooajale. Kergejõustiklaste ühislaagrid on tema arvates väikeses Eestis elementaarsed.

"See aasta oleme siis mõned trennid ka enda peale võtnud. Ja kindlasti olen ise ka noorena nendest kogunemistest ikkagi saanud. Alati on olnud inspireerivaid kõnelejaid," rääkis Mägi Käärikul ERR-ile.

"Teinekord võib-olla on see üllatusmoment parem isegi sellisel kujul, et kui lihtsad võivad asjad tegelikult olla. Lihtsuses peitub võlu," tõdes Mägi. "Ja ma arvan, et liiga keeruliseks ja kunstiliseks asju ei maksa ajada. Väga selgelt on asjad, mis töötavad ja miks nad töötavad. Ma arvan, et kui neid põhimõtteid jälgida ja järgida, siis üllatusmomenti nii palju ei olegi."

Tõsiseid loobumismõtteid Mägil pärast pingelist suve ei olnud. Energiat annab see, et treeninggrupp on muutunud suuremaks.

"Tunnen, et on veel piisavalt ideid ja värskust ja jaksu. Ja mis ma üha enam ka näen, on see, et minu ja meie meeskonna-kaaskonna tegemistest tegelikult lõikab kasu järjest rohkem sportlasi ja see kindlasti on uuele olümpiatsüklile vaadates üks prioriteetidest. Ma arvan, et see teekond, mille mina ja meie läbi teinud oleme – kui õnnestub kellegi teise teekond natukenegi lihtsamaks teha, siis see on igal juhul boonus," kinnitas tänavu EM-il neljanda ja OM-il seitsmenda koha saanud tõkkejooksja.

Selja taha jäänud hooaeg oli jooksude üldise taseme mõttes silmatorkavalt stabiilne, aga täiuslikku tõketega staadioniringi veel kokku panna ei õnnestunud. Mägi hinges eksisteerib mõningane kripeldus nii Euroopa meistrivõistluste, olümpia kui ka Teemantliiga finaali osas.

"Kuna praegu lõppes olümpiatsükkel, siis ma natuke tunnen võib-olla seda, et me oleme töötanud väga pikalt väga spetsiifilises tsoonis. Et siin sügiskuudel võib-olla natukene laiapõhjalisem ettevalmistus kehale anda ja saada natuke variatiivsust, võiks tegelikult anda hea efekti. Stabiilsus igat pidi on olemas, aga need tipud on vaja veel teravamaks joonistada," arvas Mägi.

Esimene välislaager on Mägidel plaanis detsembris Lõuna-Aafrika Vabariigis. Sisehooajaks Rasmus Mägi pigem ei valmistu.