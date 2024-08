Viimasel tõkkel kukkunud Rasmus Mägi sai olümpiafinaalis seitsmenda koha

Neljandal rajal jooksnud Mägi algus oli traditsiooniliselt keskpärane, ent finaali teises pooles hakkas ta jõudsalt esile kerkima ning teoreetiliselt võistles ta neljanda koha nimel.

Paraku kukkus Mägi lõpusirgel viimasel tõkkel ning ületas finišijoone ajaga 52,53. Samuti viimasel tõkkel kukkunud Jamaica tõkkejooksja Roshawn Clarke finišisse ei jõudnudki ja nii sai Mägi seitsmenda koha.

Tokyos maailmarekordiga olümpiavõitjaks kroonitud Karsten Warholm jäi seekord Pariisis hõbedale, kui läbis staadioniringi ajaga 47,06. Kindla kulla võitis ameeriklane Rai Benjamin 46,46-ga, pronks läks 47,26 jooksnud brasiillasele Alison dos Santosele.

Warholm oli tänavu varem kaotanud nii Benjaminile kui dos Santosele: brasiillasele jäi ta alla kodusel Oslo Teemantliiga etapil ning ameeriklasele veidi vähem kui kuu aega tagasi toimunud Monaco Teemantliiga võistlusel. Benjamin alistas Warholmi ka mullu septembris Eugene'is toimunud Teemantliiga finaalis.

"Ma ei suuda uskuda, et sain sellega lõpuks hakkama," rääkis kahekordne MM-hõbe ja ka Tokyos norralase järel teise koha saanud Benjamin võidu järel reporteritele. "See juhtus õigel ajal - mu perekond on siin, mu sõbrad. Nende ees võita tähendab minu jaoks nii palju. Teadsin umbes viis meetrit enne finišijoont, et olin võitnud. Arvasin, et minust minnakse mööda, aga kõrval polnud kedagi," lisas ta.

Esimesena jäi medalita Mägi kõrvalrajal jooksnud kodupubliku lemmik Clement Ducos, kes kaotas kolmanda koha mehele dos Santosele täpselt pool sekundit ehk sai kirja aja 47,76. Viies oli Kyron McMaster 47,79-ga ja kuues Abderrahman Samba 47,98-ga.

Enne finaali:

Oma neljandatel olümpiamängudel võistlev 32-aastane Mägi jõudis finaali kolmandat korda järjest, kui sai kolmapäeval enda poolfinaalis ajaga 48,16 teise koha. Vaid sajandiku võrra oli kiirem mullune MM-hõbe Kyron McMaster.

"Finišijoont ületades oli esimene emotsioon kindlasti kergendus, aga siis juba tiksus kuklas, et peab ühe korra veel jooksma ja see pole üldse lihtne ülesanne. Teisalt mul pole mitte midagi kaotada. Joosta kaheksa aastat olümpiamängude finaale... See on uhke tunne! See teeb natukene alandlikuks," rääkis Mägi poolfinaali järel ERR-ile.

Kas medal on võimalik? "Mina tunnen. Teie näete, mina tunnen. Vaatame. Aga kindlasti, kolmandat korda finaalis – see on miski, mille peale ma jooksma lähen," kinnitas Mägi seejärel.

Konkurents 400 meetri tõkkejooksus on ülitihe: kõik kaheksa finaali pääsenud meest on tänavu jooksnud alla 48 sekundi, neist kolm - Rai Benjamin (46,46), Alison dos Santos (46,63) ja maailmarekordimees Karsten Warholm (46,70) - ka alla 47 sekundi.

Mägi jookseb finaalis neljandal rajal, tema vasakul käel on dos Santos ja paremal kodupubliku lemmik Clement Ducos, kes püstitas juba eeljooksus võimsa isikliku rekordi 47,69. Isiklike rekordite võrdluses on Mägi (47,82) finaalis viimasel kohal.